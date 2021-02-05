"Siyasi mahkumların cezası ‘çok kitap okuyor’ diye uzatılıyor"

İnfaz yasasıyla cezaevlerinde oluşturulan idare ve gözlem kurullarının siyasi mahkumların şartlı salıverilmelerini “Pişmanlık duymadı, inanç önderiyle görüşmedi, çok sayıda kitap okudu” gibi keyfi gerekçelerle uzattığı iddia edildi.
TBMM'de 14 Nisan 2020'de kabul edilen infaz yasası değişikliği ile cezaevi yönetimlerine mahkumları değerlendirme yetkisi verilmişti. Cezaevi yönetimlerini oluşturduğu cezaevi idare ve gözlem kurulları 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarından mahkum olanlar hakkında şartlı salıverilme ve açık cezaevine geçme işlemlerine karar verecekti.
Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan F.Y. ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yazdığı mektupta, bu düzenlemedeki yetkinin cezaevi yönetimleri tarafından keyfi kullanıldığını belirtti.
F.Y. “29 Ocak 2021 tarihinde bir arkadaşımızın tahliye edilmesi gerekiyordu. Cezasını yatıp bitirdiği, disiplin cezası da almadığı için tahliyesinin önünde hiçbir engel yoktu. Ne var ki tüm bunlara karşın arkadaşımız tahliye edilmediği gibi cezası da 6 ay uzatıldı. Üstelik 6 ay sonra da tahliye olup, olmayacağı da net değil” dedi.
F.Y. cezaevi yönetimlerini mahkumlara “Uyuşturucu kullandın mı, ailenle aran nasıl, dışarı çıkınca ne yapacaksın?” gibi sorular sorduğunu kaydederek, mahkumlar hakkında “Tahliyesinin uygun ve topluma dahil olacak niteliklere sahip değil. Dahası etkin pişmanlık duymuyor” diye değerlendirmede bulunduğunu aktardı.
‘İDEOLOJİK YAKLAŞIM GÖSTERİLİYOR’
F.Y. bu değerlendirmelerin gerekçelerinin de mahkumlara bildirilmediğini ifade ederek, yaşananları “Şimdiye kadar böyle bir garabet yasanın uygulandığı ne görülmüş ne de işitilmiştir. Hiçbir mesleki uzmanlığı olmayan sıradan bir memura yargı yetkisi veriliyor ve bu kişi de bilimsel analizlere göre hareket etmekten ziyade, ideolojik yaklaşım gösterip, biz siyasi tutsakları cezası bittiği halde tahliye etmemektedir” cümleleriyle özetledi.
F.Y. durumun kendileri ve aileleri için işkence halini aldığını da ekledi.
F.Y.’nin mektubunu değerlendiren CHP’li Tanrıkulu ise konuyla ilgili cezaevlerinde çok sayıda şikayet geldiğini ve cezaevleri yönetimlerinin oluşturduğu kurulun objektif davranmadığını belirterek, şunları söyledi:
“Kurul şartlı salıverilme sürelerini yakıyor. Nasıl yakıyorlar, ‘Pişmanlık duymadı, inanç önderiyle görüşmedi, çok sayıda kitap okudu’ diyorlar.”
Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise cezaevleri yönetimlerinin oluşturduğu idare ve gözlem kurulu tarafından kaç mahkumun şartlı salıverilmesinin ertelendiğini açıklamasını istedi.