"Siyasi mahkumların cezası ‘çok kitap okuyor’ diye uzatılıyor"

İnfaz yasasıyla cezaevlerinde oluşturulan idare ve gözlem kurullarının siyasi mahkumların şartlı salıverilmelerini “Pişmanlık duymadı, inanç önderiyle görüşmedi, çok sayıda kitap okudu” gibi keyfi gerekçelerle uzattığı iddia edildi.





TBMM'de 14 Nisan 2020'de kabul edilen infaz yasası değişikliği ile cezaevi yönetimlerine mahkumları değerlendirme yetkisi verilmişti. Cezaevi yönetimlerini oluşturduğu cezaevi idare ve gözlem kurulları 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarından mahkum olanlar hakkında şartlı salıverilme ve açık cezaevine geçme işlemlerine karar verecekti.





Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan F.Y. ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na yazdığı mektupta, bu düzenlemedeki yetkinin cezaevi yönetimleri tarafından keyfi kullanıldığını belirtti.





F.Y. “29 Ocak 2021 tarihinde bir arkadaşımızın tahliye edilmesi gerekiyordu. Cezasını yatıp bitirdiği, disiplin cezası da almadığı için tahliyesinin önünde hiçbir engel yoktu. Ne var ki tüm bunlara karşın arkadaşımız tahliye edilmediği gibi cezası da 6 ay uzatıldı. Üstelik 6 ay sonra da tahliye olup, olmayacağı da net değil” dedi.



