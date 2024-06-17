Siyasi partiler bayramlaşıyor: CHP’li Yücel'den AKP heyetine ‘Meclis’ eleştirisi

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegegoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı'ndan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. Günün ilk bayramlaşması AKP heyet ile gerçekleşti. CHP heyeti; AKP MYKY Üyesi Hasan Sert, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı'yı ağırladı. AKP MYKY Üyesi Hasan Sert, şöyle konuştu:



''Tüm camiamızın, tüm CHP camiasının, Türk milletinin bayramını kutluyoruz. Umarım bu bayramlar daha güzel düşünmeye daha iyi şeyler yapmaya daha güzel bu projeler yapmaya, daha birlik ve beraberliğe, daha çok ülkemizi kalkındırmaya vesile olur. Çünkü Türkiye bulunduğu stratejik nokta itibariyle birçok şeylere maruz kalıyor. Üstelik birçok yükleri de üzerinde taşıyor. Sizler de parlamentoda bunu çok yakından izliyorsunuz. Bizler de geçen dönemde de önceki dönem de milletvekili dönemimizde de de bunlara şahit olduk. Türkiye güçlenmesi ve büyümesi gereken bir ülke. Üzerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik beraberlikle aşabiliriz. Tabii ki birbirimizden farklı düşünceler olmasından dolayı değişik siyasi partilerin, değişik siyasi argümanlar üretmesi çok normal. Bunu doğru karşılamak lazım. Farklı farklı bakış açılarının olması normal. Ama ülke meselesi olunca biraz da fedakarlığı başarabilmeliyiz. Türkiye'nin başarısı için hep beraber çok sevinmeliyiz. Dolayısıyla bu bayramlarda da buna vesile olsun istiyoruz. Sizin de tekrar bayramınızı kutluyoruz. Hem milletvekilliğinizden dolayı güzel çalışmaları yapacağı ümit ediyoruz. Başarılar diliyoruz."



"NORMALLEŞME SÜRECİ BİZCE ÇOK KIYMETLİ"



Deniz Yücel de şunları söyledi:



"Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın güçlendiği, kuvvetlendiği günler. Yine aynı şekilde geleneklerimizi hayata geçirdiğimiz dönemler. Bu ziyaretler de çok çok kıymetli. Ama şu son dönemde toplumun bütün kesimleri bayramı bayram gibi yaşayamıyor ne yazık ki. İşte bir emekli bir çiftin çocuklarını bayramda ziyarete gitmesinin bile maliyeti çok yüksek. Asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin... Biz istiyoruz ki refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir sistemi hep birlikte hayata geçirelim. Elbette siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri, iddiaları, fikirleri olabilir. Bu farklılık zaten bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi şeyler, güzel şeyler ortaya çıkar. Yakın zamanda özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız o diyalog süreci, normalleşme süreci bizce çok kıymetli. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonu, farkındayız. Dolayısıyla doğruya doğru diyerek, iyiye iyi diyerek, yanlışa yanlış diyerek bir ortak akılla, uzlaşıyla, istişareyle dediğiniz gibi ülkemizin hak ettiği, milletimizin hakettiği iyi yerlere iyi konumlara gelmesi için biz birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Dediğim gibi bu diyalog ve iletişim çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazı. Dolayısıyla bunun sürmesi hem milletimiz açısından hem ülkemiz açısından, devletimiz açısından çok önemli. Ben sizin şahsınızda, heyetin şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi ailesinin, camiasının bayramını bir kez daha kutluyorum."