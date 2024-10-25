Samanyolu Haber /Gündem / Siyasi partinin başkan vekili kazada hayatını kaybetti /25 Ekim 2024 20:27

Siyasi partinin başkan vekili kazada hayatını kaybetti

Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Pınar Albayrak’ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Kaya Yuva (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mahmut Çelik yönetimindeki 38 TC 915 plakalı TIR’a hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlattı, ancak araçtaki annesi İpek Kurt ile Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Diğer sürücüler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ölen İpek Kurt’un cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya gönderildi. Pınar Albayrak’ın cenazesi ise Kocaeli’nin Gölcük ilçesine ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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