Samanyolu Haber /Gündem / Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi? /28 Mayıs 2022 16:24

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

''Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.'' Cuma Suresi 9.

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Prof Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında son günlerde en çok sorulan sorulan bir soruyu cevapladı. 

Prof Dr. Ayhan Tekineş You Tube kanalında son günlerde en çok sorulan sorulan bir soruyu cevapladı. Son dönemde hutbelerde siyasi propaganda yapıldığını hatırlatan Tekineş, hiç bir dönemde hutbelere siyasi propaganta malzemesi yapılmadığına dikkat çekti 





İşte Prof. Dr. Ayhan Tekineş'in cevapladığı sorular 

Devlet başkanı izin vermeden cuma namazı kılınabilir mi? 
Cuma için İslam devleti olması zorunlu mudur? 
Cuma hutbelerinde siyasi propaganda yapılabilir mi?
Siyasi propaganda yapılması cuma namazına gitmemenin gerekçesi midir?
Hutbelerin dili ve içeriği nasıl olmalıdır?


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Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

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