Siyasi tutsaklar ölüme terk edildi! Rize’de 26 tutukluya koronavirüs bulaştı

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi‘nde kalan Umut Savaş Koçyiğit, haftalık telefon görüşmesinde babası Ali Koçyiğit‘e uğradıkları hak ihlallerini anlattı. Koçyiğit, kendilerinde koronavirüs belirtileri olmasına rağmen tedavi edilmediklerini aktardı.







Haftalık telefon görüşmesinde babası Ali Koçyiğit’e “Grip mi olduk yoksa virüse mi yakalandık bilmiyoruz” diyen Koçyiğit, bir koğuşta 26 kişi kaldıklarını ve tümünde virüs belirtilerinin olduğunu dile getirdi. Koçyiğit, “Geçen hafta grip olan iki arkadaşımızın halen boğazları ağrıyor. Ben 3 gündür hastayım, bazı arkadaşlarımız 4, 5, 6 ve 7 gündür hastadır. 7 gündür hasta olan arkadaşımızı revire gönderdik. Ona, soğuk algınlığı demişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Sürekli balgam atıyoruz. Balgamda kan da var. Ateş ve titremede var. Bilmiyoruz bize ne olduğunu, hastaneye gidip ne yapacağız. Burada bizle ilgilenmediler. Her gün sayım amaçlı 4 ila 5 gardiyan koğuşumuza giriyor.” diye konuştu.





SİYASİ TUTSAKLAR ÖLÜME TERK EDİLDİ





Oğlunun ve tutukluların hayatlarından endişe duyduklarını söyleyen baba Ali Koçyiğit, tutukluların; kanlı balgam atması, ateş ve öksürüğün kendilerini korkuttuğunu kaydetti. Koçyiğit, “Çok ihmal var cezaevinde. Siyasi tutsakları resmen ölüme terk ediyorlar.” dedi.