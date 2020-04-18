Samanyolu Haber /Gündem / Siyasi tutsaklar ölüme terk edildi! Rize’de 26 tutukluya koronavirüs bulaştı /18 Nisan 2020 14:34

Siyasi tutsaklar ölüme terk edildi! Rize’de 26 tutukluya koronavirüs bulaştı

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 26 tutukluya koronavirüs bulaştığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi‘nde kalan Umut Savaş Koçyiğit, haftalık telefon görüşmesinde babası Ali Koçyiğit‘e uğradıkları hak ihlallerini anlattı. Koçyiğit, kendilerinde koronavirüs belirtileri olmasına rağmen tedavi edilmediklerini aktardı.
 
Haftalık telefon görüşmesinde babası Ali Koçyiğit’e “Grip mi olduk yoksa virüse mi yakalandık bilmiyoruz” diyen Koçyiğit, bir koğuşta 26 kişi kaldıklarını ve tümünde virüs belirtilerinin olduğunu dile getirdi. Koçyiğit, “Geçen hafta grip olan iki arkadaşımızın halen boğazları ağrıyor. Ben 3 gündür hastayım, bazı arkadaşlarımız 4, 5, 6 ve 7 gündür hastadır. 7 gündür hasta olan arkadaşımızı revire gönderdik. Ona, soğuk algınlığı demişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Sürekli balgam atıyoruz. Balgamda kan da var. Ateş ve titremede var. Bilmiyoruz bize ne olduğunu, hastaneye gidip ne yapacağız. Burada bizle ilgilenmediler. Her gün sayım amaçlı 4 ila 5 gardiyan koğuşumuza giriyor.” diye konuştu.

SİYASİ TUTSAKLAR ÖLÜME TERK EDİLDİ

Oğlunun ve tutukluların hayatlarından endişe duyduklarını söyleyen baba Ali Koçyiğit, tutukluların; kanlı balgam atması, ateş ve öksürüğün kendilerini korkuttuğunu kaydetti. Koçyiğit, “Çok ihmal var cezaevinde. Siyasi tutsakları resmen ölüme terk ediyorlar.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siyasi tutsaklar ölüme terk edildi! Rize’de 26 tutukluya... Sonraki Haber >>

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:45