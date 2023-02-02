Siyasi yasak istenen CHP'li Eren Erdem'in davasında karar çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi (CHP) Eren Erdem, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.







Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.





Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Eren Erdem ile taraf avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı.





Cumhuriyet Savcısı, Erdem'in ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.





Esas hakkındaki savunmasını yapan Erdem, “Bu mütalaa bir suça yönelik ceza talebi ile oluşmuş bir mütalaa değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak siyaset yapma ve düşüncelerimizi açıklama hürriyetine sahibiz. Mütalaada yer alan tavrın siyasete ayar vermeyi amacı vardır. Ben ana muhalefet partisinin temsilcisiyim. Benim hükümetin sorunlarını, yanlışlarını eleştirme hakkım halkın bana verdiği yetkidir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” dedi.





Söz konusu paylaşımın siyasi olarak eleştirmek için yapılan bir paylaşım olduğunu söyleyen Erdem, “Suç kastım yoktur” diyerek beraatini istedi.





Kararını açıklayan mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Eren Erdem'in beraatine karar verdi.





NE OLMUŞTU?

CHP'li Eren Erdem'in, 13 Ocak 2021 tarihinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde, bir kadının çöp konteynerinden bir şeyler topladığı görülen ve üzerinde 'AÇLIK=RTE' yazılı görselle birlikte “AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkûm edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE” şeklindeki paylaşımı nedeniyle dava açılmıştı.





Savcı, mütalaasında, Erdem’in Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep etmişti.







