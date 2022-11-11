Siyasi yasak ve hapis talebi sonrasında İmamoğlu'ndan ilk açıklama

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsinin istendiği dava 14 Aralık'a ertelendi.







İBB Başkanı İmamoğlu, Şehzadebaşı Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına dava hakkında açıklamalarda bulundu.





"BUGÜN NET OLARAK BERAAT BEKLERDİM"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:





"Bugün çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. "Israrlı bir biçimde hâkim, sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen, savcının en üst düzeyden mütalaa bildirmesi üzücüdür. Bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında toplumun vicdanında yerini bulmuştur. Bugün net olarak beraat beklerdim. Yargı süreci devam ediyor, mahkemeyle ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum ama son olarak şunu söyleyeyim, içeride ettiğim duayı, vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım, Allah memleketimizi ve memleketimizin insanını, vicdan, adalet ve ahlak yoksunu insanların şerrinden korusun.





Herkesin hukuka, adalete ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. 'Devletin dini adalettir' sözü çok kutsal, çok önemli, çok özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da ederim, Allah'ım kimseye adaletsiz bir süreç yaşatmayayım diyorum. İnsanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. Hukuka dair süreçler bu kadar gündemi meşgul etmesi ülkemiz insanları ve gelecek nesil için çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki, en fazla umudu, ümidi gelecek adına güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda dava ertelenmiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla takip edeceğiz, umut ederim ki, ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum."





NE OLMUŞTU?

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması bugün görüldü.





Duruşmada ilk olarak FOX TV muhabiri Gülşah İnce 'tanık' olarak dinlendi. "İmamoğlu, 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye' sözlerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt olarak sarf etti" diyen İnce, gelişmeyi akşam haberlerinde de bu şekilde haberleştirdiklerini vurguladı.





Hakim, söz konusu ifade üzerine "İmamoğlu'nun muhatabının Soylu olduğu açık" diye konuştu. Savcı ise buna rağmen İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep etti.





Duruşma, 14 Aralık'a ertelendi.