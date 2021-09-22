Siyasilere güvenen işkencecilere AYM'den emsal karar: Hiçbir şart ve koşulda...

Anayasa Mahkemesi, Antalya’da gözaltına alınan ve işkence nedeniyle hastaneye kaldırılarak bağırsağından ameliyat olmak zorunda kalan öğretmenin şikayeti üzerine başlatılan, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın ‘hak ihlali’ oluşturduğuna karar verdi.





‘KÖTÜ MUAMELE KESİN OLARAK YASAKLANMIŞTIR’





Gökçer Tahincioğlu’nun T24‘te yayınlanan haberine göre; AYM’nin kararında “Kötü muamele yasağı mutlak bir yasak olup ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlike durumunda bile askıya alınamamaktadır. Terör ve örgütlü suçlarla mücadele gibi en zor koşullarda bile kötü muamele kesin olarak yasaklanmıştır” denildi.





ÖĞRETMENE 40 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK





AYM; savcılığın, Adli Tıp raporuna rağmen polisin ‘merdivenden düştü’ tespitini esas alarak takipsizlik vermesini ihlal nedeni saydı. AYM kararına göre, soruşturma yeniden başlatılacak ve öğretmene 40 bin lira tazminat ödenecek. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm tarafından oybirliği ile alınan karar, darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınan öğretmen Eyüp Birinci’nin başvurusu üzerine verildi.





AYM’YE KADAR GİDEN SÜREÇ





Birinci adına avukatlar Münip Ermiş ve Hasan Elban’ın yaptığı başvuruda karara göre, Birinci’nin eşi, gözaltı sırasında savcılığa başvurarak eşinden haber alamadığını, sağlıklı halde emniyete götürülen eşinin hastaneye kaldırıldığını duyduğunu belirterek şikayetçi oldu. Ancak daha sonra Birinci’nin eşi, kızı, kayınpederi, eşinin kardeşleri de gözaltına alındı. Hastaneden çıktıktan sonra şikayette bulunmayan, hakimlikte işkence gördüğünü söylemeyen Birinci, tutuklandıktan sonra suç duyurusunda bulundu ve AYM’ye kadar giden süreç başladı. AYM’nin kararında, yaşananlar özetlendikten sonra, şu yorum yapıldı:





‘KÖTÜ MUAMELE YASAĞI, MUTLAK BİR YASAKTIR’





“Devletin kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı kapsamındaki pozitif yükümlülüğünün bir usul boyutu bulunmaktadır. Bu usul yükümlülüğü çerçevesinde devlet, her türlü fiziksel ve ruhsal saldırı olayının sorumlularının belirlenmesini, gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlayabilecek etkili resmî bir soruşturma yürütmek durumundadır. Bu tarz bir soruşturmanın temel amacı söz konusu saldırıları önleyen hukukun etkin bir şekilde uygulanmasını güvenceye almak, kamu görevlilerinin ya da kurumlarının karıştığı olaylarda bunların sorumlulukları altında meydana gelen olaylar için hesap vermelerini sağlamaktır.





‘ULUS TEHLİKEYE DÜŞSE BİLE KÖTÜ MUAMELE YAPILAMAZ’





Kötü muamele yasağı mutlak bir yasak olup ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlike durumunda bile askıya alınamamaktadır. Terör ve örgütlü suçlarla mücadele gibi en zor koşullarda bile kötü muamele kesin olarak yasaklanmıştır.”