Siyasilererin durumu ne olacak? AKP ve MHP’den 'covid yasası'nı genişletecek teklif hazırlığı

AKP ve Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi’nin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu. Ancak, MHP ve Adalet Bakanlığı’nın da talebi ile pakete Kovid-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme geldi. Bu sebeple, Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması da önümüzdeki haftaya kaldı. Daha önce çıkarılan düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşenleri kapsıyordu.



10’UNCU YARGI PAKETİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ



Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Aynı düzenleme haziran ayında çıkarılan 10’uncu yargı paketi ile gündeme gelmiş, ancak son anda rafa kaldırılmıştı.



Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre düzenleme Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.



İSTİSMARCIYA, KATİLE AF VAR SİYASİ SUÇLUYA YOK



“Örgütlü suçlar ile terör suçları” nedeniyle cezaevinde olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Yani istismar, insan öldürme, taciz gibi davalardan hüküm yiyenler afla dışarı çıkabilecekken siyasi suçlular bunun dışında tutulacak.



Düzenlemeden ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor. Ancak bu sayının mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.



Adalet Bakanlığı kaynakları, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Çünkü bu tarihten önce suç işlemiş olsa da cezası belki 3 ay sonra belki 3 yıl belki 10 yıl sonra kesinleşecek olanlar var. O sebeple, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için sayı artar” dedi.



ADALET BAKANI İŞARET VERMİŞTİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti. Tunç, “Kovid izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir” demişti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da uzun süredir söz konusu düzenlemenin yasalaştırılması için çaba gösteriyor. Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada geçmişte dosyası kesinleşmiş mahkûmların uygulamadan faydalandığını, yargılamaları süren sanıkların ise mağduriyet yaşadığını belirterek, “Bu eksikliğin kesin olarak giderilmesi lazım” diye konuştu.