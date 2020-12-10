Siz ona dişlerinizi gösterene kadar Erdoğan geri adım atmaz!

Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye büyükelçiliği görevini de ifa eden James Jeffrey, "Recep Tayyip Erdoğan çıldırtırcasına kendini beğenmiş ve öngörülemez biridir. İki tarafın da kazanacağı çözümleri kabul etmez. Bunu onunla müzakere etmiş biri olarak söylüyorum; biraz bastırdığınızda mantıklı biridir." dedi.



Jeffry, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Joe Biden hükûmetinin ilk 5 başlığın Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran nükleer anlaşması ve iklim krizi olacağını belirtti.





JEFFREY: ERDOĞAN SİZ ONA DİŞLERİNİZİ GÖSTERENE KADAR GERİ ADIM ATMAZ





6 numaralı başlığın ise Türkiye olduğunu ifade eden Jeffrey, "Biden hükûmeti Erdoğan'a nasıl yaklaşmalı?" sorusuna Jeffrey şu cevabı verdi: "Erdoğan siz ona dişlerini gösterene kadar geri adım atmayacak. 2019 yılının ekim ayında ateşkesi müzakere ederken yaptığımız da buydu. Ekonomiyi ezmeye hazırdık."





Benzer bir hamleyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus uçağı düşürüldükten sonra yaptığına işaret eden Jeffrey, "Putin'in yaptığı tam da buydu. Ruslar şimdi İdlib'de Türkiye'ye iki kez güçlü sinyaller gönderdi. Orada bir Türk müfrezesini dağıttılar." dedi.





"ERDOĞAN'I GERÇEKTEN SIKIŞTIRMAYA İSTEKLİ OLMALISIN"





"Erdoğan çok ileri gittiğinde, onu gerçekten sıkıştırmaya ve bunu önceden anladığından emin olmaya istekli olmalısın." diyen Jeffrey, "Türkiye'nin pozisyonu asla yüzde haklı bir pozisyonda değildir. Kendi taraflarında bazı mantık ve argümanlar var."





Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri için, "Onlar PKK'nın yüksek disiplinli yan kuruluşu. Tam olarak PKK'nın gündemini takip etmekle ilgilenmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.





Al-Monitor'a mülakat veren Jeffrey şunları söyledi: "Bu sırada Dışişleri Bakanlığı'ndaki kimse, 'Hey, peki Türkiye ne olacak?' demedi. Maalesef oradaki ordu ve Dışişleri Bakanlığı'mızın IŞİD'i yenmeye bakışı 'Bu başka birinin problemi' şeklindeydi."





JEFFREY'DEN HALKBANK MESAJI





Jeffry dün Londra'da katıldığı bir toplantıda, "Erdoğan, Reza Zarrab (Halkbank) Davası'nın da masada olmasını istiyor. Ancak Biden dönemi bu davaya müdahil olmayacak. Yargı safahatı devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.