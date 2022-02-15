Sızdırılan MOBESE görüntüleri Soylu ile Aktaş’ı karşı karşıya getirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemeğin görüntülerinin servis edilmesi İçişleri Bakanı Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zefer Aktaş’ı karşı karşıya getirdi.





Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Ekrem İmamoğlu'na ait MOBESE görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alınarak servis edildi.





Görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız etti. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı.





MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" açıklamasını yaptı.









"Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" sorusuna ise kaynaklar, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" yanıtını verdi.





AKTAŞ'TAN MEMNUN OLMADIĞI KONUŞULUYORDU







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile arasının kötü olduğu biliniyordu. İkili arasında uzun yıllar süren çatışmanın ardından Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği mücadeleyle ön plana çıkan Çalışkan'ı koltuktan almayı başardı.





Çalışkan'dan boşalan koltuğa Zafer Aktaş getirildi. Ancak ilk dönemlerde "Soylu'nun adamı" olarak anılan Zafer Aktaş'tan Soylu'nun pek memnun olmadığı uzun süredir emniyet kulislerinde konuşuluyordu.





MOBESE görüntülerinizin sızdırılmasında da İstanbul'dan sorumlu Zafer Aktaş'ın devre dışı bırakılması Soylu ile Aktaş arasında bir kriz olduğu iddialarını güçlendirdi.









NE OLMUŞTU?





İstanbul'un yoğun kar yağışının olduğu gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile bir balıkçıda yemek yediği görüntüler AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya tarafından sosyal medyada servis edildi. Bu paylaşım üzerinden İmamoğlu'na yönelik bir karalama kampanyası başlatılırken, görüntülerin MOBESE kaydı olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Süleyman Soylu sessiz kalmayı tercih etti. İmamoğlu ise MOBESE görüntülerini kanunsuz bir şekilde temin edip yayan kişiler hakkındaki suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede MOBESE kayıtlarını sızdıran şüpheliler hakkında, "kişisel verilerin kaydedilmesi", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından haklarında işlem yapılması istendi.