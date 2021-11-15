Size 3 çocuk bize 3 maaş!

Tayyip Erdoğan’ınkilerle konuşulmaya başlandı AKP’lilerin ballı maaşları. Emeklilik maaşı, Cumhurbaşkanlığı maaşı, parti genel başkanlığı maaşı ve diğerleri. Daha sonra Erdoğan’a özel bir durum olmadığı anlaşıldı. Ordu’nun AKP’li belediye başkanı gibi, aldığı maaşlarıyla geliri yarım milyonu bulan siyasiler olduğu yansıdı basına.







AKP’nin İBB’yi kaybetmesiyle çift maaş skandalı daha da büyüdü. Binlerce AKP’li İstanbullunun sırtından geçinmiş hem de işe bile gitmeden. Bankamatik memuru kavramı AKP ile literatüre girdi. Son olarak Bilal Erdoğan’ın kontrolündeki TÜGVA’nın geliri yüksek yöneticilerinin de işe gitmedikleri halde bir de İBB’den maaş aldıkları ortaya çıktı.





3 ÇOCUĞUN MUCİDİNE 3 MAAŞ

İlk kez 2009 yılında yaptığı ‘3 çocuk yapın’ çağrısını Şubat 2021 tarihinde tekrar dile getiren Erdoğan, “Nüfus avantajımızı sürdürmemizin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor” dedi.





Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği ‘en az üç çocuk’ fikrinin mucidi, eski bakanlardan Ayşen Gürcan’ın kamudaki üç işten üç farklı maaş aldığı ortaya çıktı. Gürcan, son olarak imam hatip lisesine müdür atandı.









‘Paralel Milli Eğitim Bakanlığı’ olarak nitelendirilen Maarif Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve aylık 7 bin 500 TL huzur hakkı alan Ayşen Gürcan’ın kamudaki koltuklarına bir tane daha eklendi.





Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Gürcan’ın İstanbul Kadıköy’de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki müdürlük görevi akıllara, 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği getirdi.





BALLI MAAŞLAR İÇİN YÖNETMELİK

Hayata geçirildiği 2016 yılında yayımlanan ‘MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ ile proje okullara üniversitelerden öğretim elemanlarının görevlendirme yoluyla atanmasına olanak sağlandı. Yönetmelik yayımlandığı tarihte eğitimciler tarafından tepkiyle karşılanmış ve ‘AKP’li bürokratlar için hazırlandığı’ yönünde yorumlar yapılmıştı.