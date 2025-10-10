Samanyolu Haber /Dünya / Size neyi hatırlattı? Macaristan AB içinde casusluk ağı kurmuş! /10 Ekim 2025 17:07

Size neyi hatırlattı? Macaristan AB içinde casusluk ağı kurmuş!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın AB kurumları içinde casusluk faaliyetleri yürütmeye çalıştığına dair iddiaları Macar Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi ile doğrudan görüşeceğini açıkladı.

Brüksel’de yapılan basın toplantısında konuşan Komisyon Sözcüsü Paula Pinho, von der Leyen’in bu konuyu “en kısa sürede” Varhelyi ile ele alacağını söyledi.

Varhelyi, uluslararası bir medya araştırmasının Macaristan’ın AB kurumları içinde bilgi sızdıracak kişiler bulmaya çalıştığını öne sürmesinin ardından yoğun inceleme altına alındı. Haberlere göre, bu girişimler Varhelyi’nin Macaristan’ın AB nezdindeki büyükelçisi olduğu 2012-2018 yılları arasında gerçekleşti.

Macaristan merkezli araştırmacı gazetecilik sitesi Direkt36, ülkenin istihbarat servisinin Brüksel’de bir “casus ağı” kurduğunu iddia etti. Rapora göre bu ağ, Başbakan Viktor Orban’ın çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapılandırıldı ve diplomatlar aracılığıyla AB yetkilileriyle temas kuruldu.

Budapeşte yönetimi iddiaları reddederek bunları “yabancı istihbarat servislerinin yönlendirdiği bir karalama kampanyası” olarak niteledi. Avrupa Komisyonu, iddiaları araştırmak üzere iç soruşturma birimi oluşturacağını duyurdu.

Yolsuzlukla mücadele örgütü Transparency International ise Avrupa Parlamentosu’na, “AB’nin tek doğrudan seçilen kurumu olarak” kendi soruşturmasını başlatma çağrısında bulundu. Kuruluşun AB Direktörü Nick Aiossa, “Eğer doğruysa, Macaristan’ın AB’yi gözetlemeye çalışması Viktor Orban’ın hukukun üstünlüğüne yönelik saygısızlığının yeni bir göstergesidir” dedi.
