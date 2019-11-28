



Kalın, gazeteci Tim Sebastian’ın ve foruma katılanların sorularını cevapladı.





"SİZİN AKP'NİZ ALTINDA YAŞAMAK BÖYLE, ÖYLE DEĞİL Mİ?"





Sebastian, Kalın'a, "Darbe girişimiyle bağdaştırılan binlerce kişi görevlerine iade edildi, çünkü haklarındaki suçlamalar saçmalıktı. Öyle değil mi? İhraçtan önce kendilerini savunma şansı olmadı. İhraç ediliyorsunuz kendinizi savunamıyorsunuz. Sizin AKP’niz altında yaşamak böyle, değil mi? " sorusunu yöneltti.





Bu sözler üzerine Kalın, isim vermeden Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun üzerine düşeni yaptığını iddia etti.





Gazeteci Tim Sebastian, İbrahim Kalın'a Türkiye'de neredeyse unuttuğu gerçek sorulardan bir demet sundu.





Kalın, Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın 1990 yılında birleşmesi esnasında devletin müktesep haklarını muhafaza ederek 500 bine yakın memurun işine son vermesi ile Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin imza attığı hukuksuzlukları aynı kefeye koymaya kalktı.





550 BİN MASUM İNSANA DARBE SORUŞTURMASINI "YARGI SÜRECİ" DİYE İZAH ETMEYE KALKTI





Kalın'ın Hizmet Hareketi mensubu 550 bin kişiye soruşturma açılmasını, 150 bine yakın kişinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivil ölümü mahkûm edilmesini, 887 şirkete el konulmasını, okul, dershane, yurt ve üniversiteden müteşekkil 2 bin yakın eğitim kurumunun kapatılmasını, toplam 100 bine yakın kişinin hapse atılmasını ve diğer hukuksuzluklara meşruiyet kazandırma teşebbüsüne Sebastian şu araya girdi.





Sebastian şu sözler Kalın'a müdahale etti: "Gerçek olan on binlerce kişinin atılması, küçük düşürülmesi ve isimlerini sonunda temize çıkarana kadar itibarlarının bitirilmesidir."





"SİZİN PARTİNİZ SAYISIZ İNSANIN HAYATININ MAHVOLMASINI SEYRETTİ"





Kalın'ın, "Yargı süreci." demesi üzerine Sebastian, "Hah, bakın o süreçte ne oldu? Sizin partiniz arkasına yaslandı ve siz onlara sonradan yanlış olduğu anlaşılan suçlamalar yöneltirken sayısız insanını hayatının mahvolmasını seyretti."





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında "Conflict Zone" isimli oturuma katıldı.