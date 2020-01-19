Sizin gibi dağıtmadığımız için...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt?" sözlerine cevap verdi.





İmamoğlu, "Alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiğini görmedikleri için yapılmıyor sanıyorlar, veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürünü yayıyoruz." dedi.





AKP LİDERİ ERDOĞAN: NEREDE KALDI BU SÜT?





Dün İstanbul Gayrette Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu’na yüklenmişti: “Bunlar 'Suyu ucuzlatacağız' dedi. Ucuzlattılar mı? 'Otobüsteki ücretleri düşüreceğiz' dediler, düşürdüler mi? Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt? Allah izin versin de yağmurlarımız kesilmesin, sular devam etsin.”





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit'in cenaze merasiminin akabinde gazetecilerin sorularını cevapladı.





İmamoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı’nın “Bedava süt dağıtacaktı, hani süt nerede?” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Böyle bir günde, böyle bir söze cevap vermek istemezdim ama üzülüyorum. Üzüntümü dile getirmek maksadıyla cevap vermek isterim.” dedi.





EKREM İMAMOĞLU: YOKSULLUĞU AFİŞE ETMEYECEĞİZ





İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bir şehirde insanlar yoksulsa, yardım ediliyorsa bu sadece kamu ve vatandaş arasında kalmalıdır, bu bizim hassasiyetimizdir."





Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da her gün 100 bine yakın çocuğumuza süt dağıtılıyor. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.





"Görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanı, benimle beraber İstanbul’da gideriz aileleri tek tek gezeriz." diyen İmamoğlu, "O seçim döneminde kurulan çadırlarda kuyruk olan insanların gösterilmesini onun için ayıplamıştım. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





"TARİH TEKERRÜRDEN İBARET"







İmamoğlu, Erdoğan'ın “İstanbul’daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli.” sözlerine de cevap verdi.





“Tarih tekerrürden ibaret. Umarım, bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar." diyen İmamoğlu, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce İstanbul’a, onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakan’a (Dönemin Çevre Bakanı İmren Aykut) verdiği cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul’da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var." dedi.