Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin 5 belediyesine kayyım atanmasına tepki göstererek, "HDP, Türkiye’de 6 milyon insanın oyunu almış bir partidir, TBMM’de 3’üncü büyük partidir. HDP’yi yok saymak, boğmak, kriminalize etmek hiç kimsenin hakkı değildir, hiç kimsenin haddi değildir." dedi.





İktidara seslenen Buldan, "Size asla biat etmeyeceğiz. Sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz. Meclis’te temsiliyetimiz var, milletvekillerimiz var, hâlâ belediye eş başkanlarımız var. Tek bir belediyemiz kalsa bile demokrasi ve barış mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.





"BUGÜN SİİRT'E, YARIN İSTANBUL'A KAYYIM ATANACAK"





Muhalefet partilerine çağrıda bulunan Buldan, "Belediyesi’ne kayyım atayan zihniyet, Siirt’e kayyım atayan zihniyet, İstanbul’a da İzmir’e de Ankara’ya da kayyım atamayı mutlaka aklından geçirecektir. Biz bugün eğer hep birlikte Iğdır’a atanan kayyıma ses çıkarmazsak, Siirt’e güçlü bir şekilde itiraz etmezsek; İstanbul’a, Ankara’ya, Antalya’ya, İzmir’e, Mersin’e atanacak olan kayyımlarda hepimizin sorumluluğu olacaktır." ifadelerini kullandı.





Buldan, partisinin İstanbul İl Örgütü’nde Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine yapılan kayyım atamalarına tepki gösterdi.





AKP VE KÜÇÜK ORTAĞI MHP, KÜRTLERİ HEDEF ALDI





Buldan, zor günlerden geçildiğini belirterek, “Bu zor günlerde, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde AKP ve küçük ortağı MHP’nin HDP ve Kürtlerle yeniden bir mücadele anlayışını ortaya koyduğunu, Kürtleri ve HDP’yi hedefe aldığını bir kez daha gördük.” dedi.



