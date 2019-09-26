Şizofreni hastasına Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası

Dört ayrı psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Mustafa Özbarut'a hastanenin 'cezai ehliyeti vardır' raporu vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile ceza aldı.





Evrensel gazetesinden Volkan Pekal’ın haberine göre, Adana’da bipolar bozukluğu ve şizofren hastalığı dahil 4 psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Özbarut hakkında 2016 yılında CİMER’e yazdığı mesaj nedeniyle 2018 yılı aralık ayında dava açıldı.





Davada Özbarut’un şizofren olduğunun belirtilmesi üzerine 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istedi. Raporda, “cezai ehliyeti vardır” denilmesi üzerine mahkeme, Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosyayı görüşen, Adana Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı.





Mustafa Özbarut'un atipik psikoz, şizofreni, bipolar mizaç bozukluğu, bipolar duygulanım bozukluğu gibi rahatsızlıkları olduğunu söyleyen avukatı Özgür Yakut, şizofreni tedavisi gören birinin cezaevinde kalmasının kendisi ve çevresinde bulunanlar açısından tehlikeli de olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.





Adana Bölge Mahkemesi’nin, içerisinde müvekkilin hastaneye yatışları, raporlar ve kullandığı ilaçları gösteren belgelerin de yer aldığı 60 sayfalık dosyaya karşılık bir paragraflık cevapla cezayı onadığını dile getiren Yakut, “Dosyanın içeriğine dair hiçbir ibare yok. Buradan mahkemenin dosyayı hiç incelemediğini görüyoruz. Çünkü dosyayı incelese mutlaka bozması gerekirdi” dedi.





Konuyu AYM’ye ve sonra AİHM’e taşıyacaklarını ifade eden Yakut, “Bu rahatsızlığa sahip kişilerin cezai ehliyetinin olmadığını biliyoruz. Bu anlamda hastanenin tutumunu da kabul etmiyoruz. İlgililer hakkında da şikayette bulunacağız” dedi.