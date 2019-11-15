Tezgâhın belgesi ortaya çıktı: MİT, 15 Temmuz’dan önce Harbiyeliler için her şeyi ayarlamış

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne dair karanlıkta kalan birçok noktaya ışık tutacak belgeler ortaya çıktı.





Binlerce askeri öğrencinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrılmasına ve yüzlerce askeri öğrencinin müebbet hapse mahkûm edilmesine sebep olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet istihbaratının hazırladığı fişleme belgeleri ortaya çıktı.





MİT TARAFINDAN HAZIRLANAN "GİZLİ" İBARELİ FİŞLEME BELGESİ





Nordic Monitor’den Levent Kenez imzalı habere göre askeri öğrencilerin ailelerinin de yakından takip edildiği ve haklarında bilgi notu yazıldığı görüldü.





Kanunlara aykırı olduğu iç yazışmalarda dile getirilen istihbarat çalışması sonrasında elde edilen bilgilerin beklendiği gibi çıkmadığı göze çarpıyor.





15 Temmuz’dan bir kaç gün sonra bütün askeri liselerin kapatılarak, harp okullarının Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında toplanmasının çok önceden planlandığı iddiaları güçlenirken, darbe gecesi Harbiyelilerin terör saldırısı denilerek sokaklara neden çıkarıldığı bir kez daha cevaplanmış oldu.





HARP OKULLARI KOMUTANININ İMZASI VAR





Dönemin Kara Harp Okulları Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz imzalı gizli bilgi notunda, askeri öğrencilerin “Paralel Devlet Yapılanması-PDY” adı verilen ve “malum yapı” olarak adlandırılan Hizmet Hareketi ile irtibatlı olup olmadığının tespit edilmesi ve gelen güvenlik soruşturma raporlarının değerlendirilmesi için Genelkurmay bünyesinde bir heyet oluşturulduğu ifade ediliyor.





Aynı bilgi notunda yer alan bir diğer skandalda, heyet üyelerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı başta olmak üzere Hizmet Hareketi ile ilgili davalara bakan hâkimlerle bir araya gelerek akıl aldıkları bilgisi yer alıyor.





Hâkimlerin, MİT ve Emniyet’le koordineli çalışılması tavsiyesinde bulunduğu heyet üyelerine öğrenciler hakkında ihbarda bulunularak haklarında dava açılması salık veriliyor.





Özel hayata dair gizli bilgilerin, telefon kayıtlarının ve banka bilgilerinin mahkeme kararı olmadan toplanamayacağı yine bilgi notunda yer alıyor.















MİT ve Emniyet’in Harbiyeliler hakkında istenen güvenlik soruşturmalarını yaparak Genelkurmay’a ilettiği açıkça görülüyor.





Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sağlık Komutanlıkları bünyesindeki tüm askeri okullarda okuyan 4813 öğrencinin tek tek araştırıldığı görülüyor.





Fişleme notlarına göre 2014 ve 2015 yıllarında askeri okullara giren 4813 öğrenciden sadece 140’u ile ilgili Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu tespit edilebilmiş. Bunlardan 20'sinin ordudan ilişiği kesilmiş, 120 öğrenci de takip altına alınmış.





AİLELERİNE VARINCAYA KADAR FİŞLEMİŞLER





Aynı fişlemelerde 2 öğrencinin Hizbullah, 11 öğrencinin PKK ve 39 öğrencinin “diğer” ismi verilen örgütlerle ilişkili olduğu iddia ediliyor.





"Gizli" ibareli bir başka belgede de Genelkurmay kayıtlarında yer alan başka bir istihbarat bilgisi yer alıyor.





2016 yılı nisan ayı itibarıyla tüm sınıflarda 149 Harbiyeli hakkında olumsuz bilgi sahibi olunduğu bunlardan sadece 25 öğrencinin kendisi ile ilgili olduğu 124'ünün de aile ile ilgili olduğu açıkça belirtiliyor.





Yine bu istihbarat notunda aileleri sebebiyle ya da bireysel 128 öğrencinin PDY, 5 öğrencinin PKK ve 16 öğrencinin “diğer” örgütlerle ilişkili olduğu ifade edilmekte.





Bazı öğrencilerin karşısına kardeşi, amcası, babası şeklinde notlar düşüldüğü görülüyor.

MİT ve Emniyet’in gizli yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonrasında elde ettiği bulguların kamuoyunda yürütülen propagandayla örtüşmediği de ortaya çıkmış oldu.





ASKERİ LİSELERİN KAPISINA KHK İLE KİLİT VURULMUŞTU





25 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile köklü askeri liselerin tamamı kapatılmış, harp okulları da kurulan Milli Savunma Üniversitesi bünyesine alınmıştı. Yeni sistemde orduya alınan askeri öğrencilerin disiplinsiz davranışları sık sık sosyal medyaya yansıyor.





15 Temmuz gecesi yüzlerce Harbiyeli yataklarından kaldırılarak terör saldırısı iddiasıyla önceden organize edildiği kesinlik kazanan otobüslerle İstanbul’un değişik noktalarına götürülmüşlerdi.





Halkla karşı karşıya getirilen silahsız Harbiye öğrencileri arasında linç edilen ve yaralananlar olmuştu.





2017 yılında çıkarılan başka bir KHK ile darbe girişimi esnasında darbeyi önlemek için sokağa çıkan sivillerin herhangi bir cezai yükümlülüğü olmadığı ilan edilmişti.





Bu sebeple Harbiyeli ailelerin açtığı davalar bu KHK gerekçe gösterilerek kabul edilmemişti.





187 HARBİYELİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI





259 Harbiyeli darbeden hemen sonra tutuklanmış ve 187 Harbiye öğrencisi müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.





Kendilerine darbe gecesi toplanma talimatı veren bir çok komutanlarının daha sonra terfi ettiği basına yansımıştı.





Bir askeri öğrencinin verilen emri yerine getirmeme gibi bir durumunun olmadığı sıkça vurgulansa da mağduriyetin giderilmesi için somut bir adım atılmadı.