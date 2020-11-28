Samanyolu Haber /Gündem / Skandal büyüyor! /28 Kasım 2020 11:11

Skandal büyüyor!

AKP’li A. Hamdi Çamlı’nın ‘Yeniden yaptırdık, kitabesine de hayır olsun diye babamızın ismini yazdırdık’ dediği tarihi çeşmenin, Çamlı’nın babası tarafından sökülerek yerine apartman yaptırdığı ortaya çıktı.

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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, tarihi çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’ya cevap verdi. AKP’li Çamlı’nın ‘Yeniden yaptırdık, kitabesine de hayır olsun diye babamızın ismini yazdırdık’ dediği tarihi çeşmenin, Çamlı’nın babası tarafından sökülerek yerine apartman yaptırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Fatih’teki tarihi I. Mahmud Çeşmesi’nin imitasyon kitabesine, babası Ahmed Zeki Çamlı’nın ismini yazdırdığı ortaya çıkan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kendisini ifşa eden İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’a “Teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun” dedi.

Bunun üzerine Mahir Polat da Çamlı’nın paylaşımını alıntılayarak şöyle yazdı: “1978’de arsası ile satın alıp 1980 yılında sapasağlam ayakta iken ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı Sultan 1. Mahmud’un vakıf çeşmesinin, yerinde binanız olduğu için cami duvarına, kitabesini değiştirerek yaptırdığınız taklidi için çok teşekkür ederim.”

Polat, “2018’de tamamlanmış, 1. Mahmud Çeşmesi kitabesi içeriğinin değiştirilmesi ve eklemeler yapılması; orjinalinde, ‘Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud’ şeklinde biten kitabeye ekleme yapıp ‘Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha’ şeklinde bitirilmesi!” diyerek tepki göstermişti.

 1918 yılında yanarak tahrip olan çeşme, ‘aslına uygun olarak yeniden ihya’ denilerek 2018 yılında AKP’li milletvekillerinin katılımıyla açılmıştı. Törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katılmıştı. Çamlı, törende yaptığı konuşmada, “Babam bunu yaptırmak için baya bir uğraş verdi fakat ona nasip olmadı. Bize nasip oldu. Bu çeşmeyi ihya ettik” demişti.

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