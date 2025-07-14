Samanyolu Haber /Gündem / Skandal büyüyor: Üniversite giriş soruları sınav sırasında paylaşıldı /14 Temmuz 2025 14:08

Skandal büyüyor: Üniversite giriş soruları sınav sırasında paylaşıldı

LGS'de 917 birinci çıktı. Sınav sürerken sorular Whatsapp gruplarında paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sürerken soruların paylaşıldığını kabul etti. Bakanlık, sınav esnasında paylaşıldığı için sınavda şaibe olmadığını söyledi. CHP'li Suat Özçağdaş, paylaşılanların orjinal PDF'ler olduğunu iddia etti. Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum: Ölü taklidi yapmayı bırak" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM’de yaptığı basın toplantısında Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) sınavında büyük bir skandal yaşandığını öne sürdü.

Sınav sorularının sınav sürerken orjinal PDF formatında paylaşıldığını belirten Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav esnasında soruların paylaşıldığını kabul etmişti. LGS 719 birinci çıkmıştı.

Halktv'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında LGS ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti.

Özçağdaş, sınavın devam ettiği sırada bazı illerde soru kitapçıklarının WhatsApp gruplarında paylaşıldığını belirterek, sürece dair sert açıklamalarda bulundu.

Sınavın henüz tamamlanmadan soruların sızdırıldığını ifade eden Özçağdaş, şunları söyledi:

“Daha sınav bitmeden sınav devam ederken Bursa’da WhatsApp gruplarında sınavın fotoğraf görüntüleri değil PDF şeklindeki soruları yayınlandı. Yani belge.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de bu durumu doğruladığını belirten Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanı ‘bahsettiğiniz konu doğru’ dedi. ‘LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı’ ifadesini kullandı” diye konuştu.

"ORGANİZE BİR GRUP VAR"
Soru paylaşımının tek bir ilde sınırlı kalmadığını belirten Özçağdaş, İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Malatya ve Diyarbakır’dan da benzer paylaşımların yapıldığını, bunun organize bir yapı tarafından yürütüldüğünü savundu:

“Adana’da da aynı şekilde saati saatine, üstelik bazıları başka illerde olan yani organize bir grup. Biri Malatya’dan yazıyor. Biri Ankara’dan yazıyor”

Diyarbakır’da bir öğretmenin sınav sorularını paylaşmaya çalıştığını da aktaran Özçağdaş, yaşananların sınavın meşruiyetini tartışmalı hâle getirdiğini vurguladı. “Bütün bunlar bize ne anlatıyor olabilir? Tarihin en yüksek sınav birincisinin tam puan sayı alan öğrencinin çıkması… Orijinal PDF’leriyle il il, mahalle mahalle ortalıkta geziyor olması çok şüphe çekecek.” dedi.

"SİYASİLERİN ÇOCUKLARI DA TAM PUAN ALDI"
Bazı siyasilerin yakınlarının sürece dahil olduğu yönünde iddialar bulunduğunu da ekleyen Özçağdaş, şunları söyledi:

“Bazı kişilerin, örneğin sınavda bir yıl önce çocuğu tam puan alanların bu süreçlerin içinde olması… Bazı siyasilerin yakınlarının olması başlı başına soru işareti oluşturuyor.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağıran Özçağdaş, “Yusuf Tekin ‘bunlar olur’ diyor. Bunlar olmaz. 1 milyona yakın öğrencinin hayallerine çalamazsınız. Çaldırtmayız size” dedi.

Bakan Tekin’den sınavla ilgili verileri açıklamasını isteyen Özçağdaş şöyle seslendi:

“Bu sınavın sonuçlarını çocukların TC kimlik numaraları, ad ve soyadları kapalı olacak şekilde açıklayacaksınız kardeşim. Olmuyorsa ilk 10.000’e girenlerin hangi il, hangi ilçe, hangi okuldan geldiklerini yayınlayacaksınız. LGS istatistiklerini sizden önceki 8 bakanın yaptığı gibi derhal kamuoyuyla paylaşacaksınız.”

"YUSUF TEKİN ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAYI BIRAK"
Basın toplantısının sonunda tüm öğrencileri tebrik eden Özçağdaş, “Ama bu şaibe ile bu ülke yoluna devam edemez. Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum: Ölü taklidi yapmayı bırak” ifadelerini kullandı.


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