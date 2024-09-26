Skandal düğün için flaş iddia: Şimşek talimat verdi

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet ederek onlardan yüklü miktarda hediye kabul ettiği düğüne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in inceleme başlatılması talimatı verdiği iddia edildi.







Gazeteci Murat Yetkin, yetkinreport.com'daki yazısında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.





Yetkin'in bakanlık yetkililerinden aktardığına göre, Bakan Mehmet Şimşek, BDDK Başkan Yardımcısı düğününde yaşananlardan ABD’de üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantılardan Türkiye’ye dönüşünde ayrıntılı bilgi sahibi oldu.





Kaynaklara göre, durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi.





Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.





Kamu Etik Kurulu’nun başında ise önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.





NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerini düğüne davet ettiğini, düğünde BDDK denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı sırasına girdiğini ortaya çıkarmıştı. Davetlilerin her birinin 150 ila 350 bin lira değerinde 'takı taktığı' yani düğün hediyesi verdiği iddia edildi.