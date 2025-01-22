Samanyolu Haber /Gündem / Skandal: Facianın yaşandığı otelin 8 maddede yangın için yetersiz olduğu raporlanmış ama... /22 Ocak 2025 14:57

Skandal: Facianın yaşandığı otelin 8 maddede yangın için yetersiz olduğu raporlanmış ama...

Çıkan yangında 76 cana mal olan Grand Kartal Otel'de bile bile faciayı göze almışlar. Denetim için başvuru yapan otel yöneticileri itfaiye 'uygunsuz' deyince dilekçeyi geri çekmişler.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de başlayan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine giden 4 kişilik bakan heyetindeki Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin itfaiye denetiminden geçtiğini söyleyerek dönemin belediyesinin hazırladığı 2007'de alınan yangın yönetmeliğine uygunluk belgesini kaynak gösterdi.

Bakan Ersoy'un yangına ilişkin belediyeyi işaret etmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert çıkarak denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu açıkladı.

İTFAİYE 'UYGUNSUZ' DEYİNCE DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKMİŞLER
Milli Yas ilan edilen facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in 12 Aralık 2024'te Bolu Belediyesin başvuru yaparak yangın denetimine girmek istediği ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Halk TV'de aktardığına göre; otel adına Kadir Özdemir imzasıyla yapılan başvuru belediye tarafından kabul edilerek denetime başlandı. İtfaiye denetiminden geçemeyen otel yönetiminin yeniden başvuru yaparak 24 Aralık 2024'te uygulamanın iptalini istediği belirlendi.

FACİAYI GÖZE ALMIŞLAR
İtfaiyenin 8 maddeden uygunsuzluk bulduğu otelde yangının başladığı restoran kısmında tahliye çıkışlarındaki yetersizlik, elektrik tesisatındaki uygunsuzluk, alarm sisteminin yetersizliği dikkat çekti.

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