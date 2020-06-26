Skandal! Her üç Pakistanlı pilottan birinin lisansı sahte çıktı

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, geçen ay 97 kişinin hayatını kaybettiği ve pilot hatası iddiasının ağırlık kazandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pilotlarla ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.







Şirkette pilotluk yapan 150 kişinin uçuş belgelerinin şüpheli olduğunu, sınavlara kendileri yerine başkalarını soktuğu iddiaları bulunduğunu kaydeden Hafız, "Yeterliliği olmayanların uçuş yapmadığından emin olmak zorundayız" dedi. Hafız, söz konusu kişilerin soruşturma tamamlanana kadar uçuş yapamayacaklarını bildirdi.





Konuyu daha önce de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün gündemine getirdiklerini söyleyen Hafız, "2018 yılında Panjgur'da bir uçak pistten çıkmıştı. Başlangıç seviyesinde bir pilotun yapacağı bu kaza sonucu soruşturma başlatılmasını istemiştik" dedi.







PIA'nın 150 pilota uçuş yasağı getirme kararı Havacılık Bakanı Gulam Server Han'ın ülkedeki 860 pilottan 262'sinin sahte belgelerle uçuş yaptığını açıklaması üzerine geldi.





Son kazanın nedeni 'Covid-19'





Dün yapılan açıklamada, Pakistan'da geçen ay yaşanan uçak kazasının nedeni olarak dolaylı yoldan Covid-19 salgını gösterilmişti.





Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmaya göre uçağın iki pilotu, uçuş boyunca koronavirüsle ilgili konuşmaktan görevlerine konsantre olamadı, kulenin uyarılarını dikkate almayan pilotlar, ikaz anında bile salgından bahsetmeye devam etti.





Pakistan'da düşen uçakla ilgili rapor: Kaza nedeni 'Covid-19'





Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait, Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 22 Mayıs günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düşmüş, kazada 97 kişi hayatını kaybetmişti.