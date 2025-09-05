Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: 'BTK'daki e-imza şifrelerinin havuzunu patlattılar!' /05 Eylül 2025 09:41

Skandal iddia: 'BTK'daki e-imza şifrelerinin havuzunu patlattılar!'

BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığı öğrenildi. Artık, bilgisayarına aparat takarak elektronik imzasıyla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığı belirtildi. BTK ise skandal iddianın ardından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

SHABER3.COM

Kısa bir süre önce Türkiye gündemi sahte diploma skandalıyla çalkalanıyordu. Aralarında AKP Milletvekilleri ve 400 yakın akademisyenin adının sahte üniversite diploması skandalına karıştığı ortaya çıkmıştı. E-imzası kullanılan kişiler arasında BTK dan sorumlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’nın da adı geçti. Ancak son yaşanan gelişmenin, mevcut soruşturmanın “çok ötesinde” olduğu vurgulandı. Gelişmeler üzerine CHP, özellikle 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerine sivil üniversitelerden yapılan personel alımlarında diplomaların titizlikle kontrol edilmesi çağrısı yaptı

“BTK’DA TÜM E-İMZA ŞİFRELERİ ÇALINDI”
Tolga Şardan yeni yazısında, BTK’da patlak veren yeni bir olayı paylaştı.

Şardan, BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığını yazdı.

Şardan’ın aktardığına göre, eylemi kimin ya da kimlerin yaptığı henüz belli değil. Konuya ilişkin BTK’da idari incelemenin başlatıldığı ve kurumda ciddi bir panik havasının hakim olduğu ifade edildi.

Şardan, “Veri havuzundaki bilgilerin başkaları tarafından ele geçilmesinin anlamı, tüm ülkede e-imza kullanarak işlem yapan elektronik imza sahiplerine ait şifrelerin çalınmış olması!” dedi.

BTK'DAN YALANLAMA
Geniş yankı uyandıran iddianın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi ve söz konusu haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
