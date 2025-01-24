Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: Yenidoğan soruşturmasında 9 hastanenin incelenmesi Ankara'dan engellendi /24 Ocak 2025 12:54

Skandal iddia: Yenidoğan soruşturmasında 9 hastanenin incelenmesi Ankara'dan engellendi

12 bebeğin göz göre göre ölümüne yol açan Yenidoğan Çetesi skandalında ortaya yeni bir iddia atıldı. Skandalın boyutunun 13 hastaneden ibaret olmadığı ve 9 hastanenin daha benzer eylemler içinde olduğu belirtilirken, bu hastanelere yönelik soruşturmanın Ankara’dan engellendiği öne sürüldü.

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Türkiye’de büyük bir infiale yol açan Yenidoğan Çetesi skandalında ortaya flaş bir iddia atıldı.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, kaleme aldığı köşesinde Yenidoğan Çetesi skandalının kayyım atanan 13 hastaneden ibaret olmadığını öne sürdü.

‘ANKARA’DAN ENGELLENİYOR’
Babacan’ın yazısına göre, benzer sorunların yaşandığı 9 hastane daha olduğu saptanırken, Ankara’dan birilerinin müdahale ederek soruşturma açılmasını engellediği iddia edildi.

En az 12 bebeğin ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği skandalın ardından, Ankara’daki hangi ellerin bu 9 hastaneye yönelik açılacak soruşturmaya engel olduğu ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.
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