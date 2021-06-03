Skandal itiraf: Sebep ekonomik olsa ülkenin yarısı intihar ederdi

Mersin’de AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekonomik sorunlar nedeniyle intihar eden yurttaşlara ilişkin “Ekonomiyle alakalı intihar olmaz. O zaman ülkenin yarısı intihar etsin” diye konuştu.







Koronavirüs salgının derinleştirdiği ekonomik krizle birlikte borçları nedeniyle intihar eden yurttaşların sayısı her geçen gün artarken, AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak; ekonomik nedenli intihar olmayacağını iddia etti.





Gazeteci Ayşenur Önal’ın haberine göre, Mersin’de AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ekonomi kaynaklı intiharları kabul etmeyerek, yurttaşa psikoloğa gitme tavsiyesi verdi. Ekonomik nedenli intiharın olmayacağını savunan Gültak, “O zaman memleketin yarısı intihar etsin” diyerek halkın ekonomik durumunu da gözler önüne serdi.





Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Abdullah Ertem, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara etmesi Akdeniz Belediye Meclisi toplantısında konuşuldu.





CHP’Lİ ERTAŞ BABANIN İNTİHARINI MECLİSE TAŞIDI





Akdeniz Belediyesi Haziran ayı 1. Birleşimi yapıldı. Mecliste 6 çocuk babası Abdullah Ertem’in intiharı CHP’li Meclis Üyesi Muhittin Ertaş tarafından gündeme getirildi. Ertaş, “Sabah bu haberi aldım gerçekten de yüreğim burkuldu. Ülkemiz gerçekten de çok derin ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bunu üzerine pandemi koşulları da ertelenince gerçekten de çok zor günler geçiriyoruz. Bugün haberlere düşen bir konu var; Şevket Sümer Mahallesinde 158. Sokakta ikamet eden Abdullah Ertem adında 5 kız ve bir erkek çocuğu olan inşaat işçisi kardeşimiz, girdiği ekonomik bunalımdan dolayı intihar etti. Bu çok üzücü bir haber. Kendisin Allah’tan rahmet diliyorum. Belediyemiz imkanları dahilinde ailesi ve çocuklarına ne yapabiliyorsak en fazlasıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.





HDP’li meclis üyesi Nuriye Arslan da, “Bu intiharların nedeni nedir? Buna kim çözüm getirir? Bu ülkede siyaset yapanlardır. Arkadaşımız bu noktaya değindi. İsrafın haram olduğunu hepimiz biliyoruz, bu noktada hepimiz sorumluyuz” dedi.





BAŞKAN, İNTİHARIN EKONOMİK OLDUĞUNA İNANMADI





Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak şunları söyledi, “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey, sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle alakalı intihar olmaz. Gidin psikiyatrikler, psikologlarla konuşun. En fakir, zavallı insan intihar eder mi? O zaman memleketin yarısının, dünyanın hepsinin intihar etmesi gerekir. Fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatrikler ile görüşün böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan’ın yüzde 80’i fakir, Pakistan, Afganistan, Afrika’ya gidin hepsi fakir. İntihar oldu, ekonomi kötü, AK Parti kötü. Buna da saygı duyuyorum. Sen öyle siyaset yapacaksın ben de sana cevap veririm. ‘Ekonomiden dolayı intihar etti’ deniliyor, İsveç, Norveç, Danimarka dünyada en çok intihar eden ülkeler. Neden intihar ediyorlar, parasızlıktan mı? İntiharın sonucu para değil, kişinin psikolojik sorunları, bunu ekonomiye dayandırmayın. Ortada travmatik bir durum var. Burada polemiklere girmeyin, savcılık orada.”