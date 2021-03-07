Samanyolu Haber /Dünya / Skandal olay sonrası Alman vekil siyaseti bırakıyor /07 Mart 2021 22:54

Skandal olay sonrası Alman vekil siyaseti bırakıyor

Almanya'da adları maske skandalına karışan ve yüzbinlerce euro komisyon aldıkları ortaya çıkan iki vekilden birini siyaseti bırakma kararı aldığı belirtildi.

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Hristiyan Birlik Partileri’ne mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine arabuluculuk ederek yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıkması siyasette büyük tartışma meydana getirdi.

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı koruyucu maske tedariği konusunda nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı ifade edilen, iktidarın büyük ortağı CDU’ya (Hristiyan Demokrat Birlik) mensup milletvekili Nikolas Löbel’in siyasetten çekileceği bildirildi.

Alman medyası, Milletvekili Löbel’in 31 Ağustos tarihinde bu görevinden ayrılacağını ve bir daha milletvekilliğine aday olmayacağını bildirdi.

Löbel’in kendi partisine daha fazla zarar vermemek için, parlamentoda üyesi olduğu Birlik Partileri Grubu’ndan da derhal ayrılacağı bildirildi.

CDU’nun Mannheim bölgesi milletvekili Löbel, koruyucu maske tedariği konusunda özel bir firma adına girişimleri karşılığında 250 bin euro almakla itham ediliyor. Açıklamasında, tavrından dolayı özür dileyen 34 yaşındaki milletvekili daha önce Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu’ndan da ayrılmıştı.

CDU milletvekili Löbel’den önce CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) milletvekili Georg Nüsslein da, yine bir maske ticaretine aracılık ederek yüzbinlerce euro komisyon almakla suçlanmış ve Nüslein bir sonraki seçimlerde tekrar milletvekilliği için aday olmayacağını duyurmuştu.
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