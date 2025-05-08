Samanyolu Haber /Gündem / Skandal operasyonda gözaltı sayısı 208'den 320'ye çıktı /08 Mayıs 2025 10:56

Skandal operasyonda gözaltı sayısı 208'den 320'ye çıktı

Hizmet Hareketi'ne yönelik Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan öğrenci sayısının 208’den 320’ye çıktığı öğrenildi.

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KHK'lı ailelerin halen eğitime devam eden çocuklarına yönelik yapılan hukuksuz operasyonun yankıları sürüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Kız Çocukları Davası'nın bir benzeri olarak tanımlanan hukuksuz operasyonlarda 47 ilde 208 kişi gözaltına alınmıştı. Bu rakamın daha sonra 320'ye yükseldiği ortaya çıktı.  

Öte yandan TR724'ün haberine göre avukat görüş yasağının sona erdiği, her bir avukata 1 kişiye vekâlet etme sınırlaması getirildiği, öğrencilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı ve öğrencilere “Yurt dışına niçin gittin, kimden talimat aldın?” diye sorular sorulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan çoğunlu kız ve KHK’lı ailelerin çocukları olan öğrenciler, Bosna ve Makedonya gibi Balkan ülkelerine geziye gitmek, yurt dışında yaşayan ailelerini ziyaret etmek, aynı evde kalmak gibi gerekçelerle suçlanıyorlar.


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