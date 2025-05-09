Skandal operasyonla gözaltına alınanlara Gaziantep Emniyeti'nde bu sorular soruldu

Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda çoğunluğu öğrenci 208 kişi gözaltına alınmıştı. Bu rakamın son olarak 222 olduğu anlaşıldı.





Skandal operasyonla ilgili tartışmalar devam ederken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube’de alınan ifadelerde gözaltında tutulanlara sorulan sorular da ortaya çıktı.





Emniyetteki ifadelerinde öğrencilere, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan gibi ülkelere neden gittikleri, yurt dışı kamplarına katılıp katılmadıkları, uçak biletlerini kimin aldığı, hangi otelde kaldıkları, gittikleri ülkelerde yanlarında kimlerin bulunduğu, kendilerini kimlerin karşıladığı dahil olmak üzere Anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü ihlal eden birçok soru sorulduğu görüldü.





TR724'ün haberine göre öğrenciler ayrıca, ailelerinde daha önce adli işlem geçiren KHK’lı birilerinin olup olmadığıyla ilgili de sorgulandı.





Ev baskınlarında öğrencilere sorulan sorulardan bazıları şöyle:





ÖĞRENCİLERE SORULAN DİĞER SORULAR





-Öğrenim hayatınız boyunca hangi lise ve üniversiteye gittiniz? Dershanelere gittiniz mi? Hangi evlerde veya yurtlarda kaldınız?





-Ehliyet ve pasaportunuz var mıdır? Legal veya illegal yollardan yurt dışına giriş çıkış yaptınız mı?





-Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen kamplara katıldınız mı?





-Bugüne kadar hangi internet adreslerini (Instagram, Twitter, Facebook) kullandınınız, açıklayınız.





-Aylık geliriniz nedir? Gelir kaynaklarınız nelerdir? Bu kaynakları size kim, nasıl, hangi yollarla ne kadar sağlamaktadır?





-Ailenizden herhangi birisine adli ve idari işlem yapıldı mı? Yapılmış ise nerede, ne zaman yapıldığı hakkında ifade veriniz?





-Yurt dışı kamplarına katılım sağladınız mı? Bu kamplarda yanınızda hangi şahıslar bulunuyordu? Yurt dışı kampına katılmak amacıyla hangi ülkeye gittiniz?





-Yurt dışına çıkma amacınız nedir? Yurt dışına çıkarken ve ülkemize gelirken yanınızda herhangi birileri var mıydı? Yurt dışına çıkabilmek için gerekli parayı nasıl tedarik ettiniz?





-Uçak biletini kim aldı, parasını kim ödedi? Gittiğiniz ülkede nerede konakladınız? Konakladığınız otel, pansiyon? Burada sizden başka kimler kaldı açıklayınız?





-Yurt dışı kampına katılmak üzere Bosna Hersek ülkesine gittiğinizde sizi karşılayan herhangi birileri oldu mu? Bu ülkede hangi eylem ve faaliyetlerde bulundunuz? Sizi karşılayan şahıs ya da şahıslarla yapmış olduğunuz görüşmeler, faaliyetler nelerdir?





-Sizden başka kamplara kimler katıldı, isimlerini söyleyiniz?





-Adınıza kayıtlı kaç GSM hattı bulunmaktadır? Son kullandığınız GSM hattınız kaç yıldır kullanıyorsunuz?





-Daha önce hangi işlerde çalıştınız? Bu işlerde ne kadar süre çalıştınız?





-Sizin sanal cüzdan veya kripto para hesabınız var mıdır? Bu hesaplarda ne kadar paranız vardır. Bu hesabı kripto parayı ne zaman açtırdınız? Hesabınıza örgüt tarafından para yatırıldı mı? Kripto para gönderdiniz mi? Kripto paranızı ne amaçla harcamaktasınız?





NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında çoğunluğu kız öğrenci olan 208 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu rakam daha sonra 222 olarak güncellendi.





Sosyal medya hesabından başörtülü kadınların yaptığı ev ziyaretlerini terör faaliyeti gibi gösteren video yayınlayan Yerlikaya, yapılan baskınların gerekçesini ‘yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yapıldığı ve öğrencilerin yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri” şeklinde açıkladı. Öğrencilerin bir kısmı Bosna gezisine gitmekle, bir kısmı anne babaları KHK’lı olduğu ve aynı evde kalmakla suçlanıyorlar.







