Skandal: Örgüt lideri Kaplan'dan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a para transferi

Türkiye gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor. Ankara Başsavcılığı’nca Kaplan ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında “kara para aklama” iddiasıyla açılan dava dosyasının eklerinden çarpıcı bir belge çıktı. Sanıklar arasında yer alan ve Kaplan’ın örgüt faaliyetinden elde ettiği yasa dışı parayı kuyumcu dükkanı üzerinden akladığı iddia edilen Kürşad Tan Hakbilir hakkındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen paralar da belirtildi.





YARGITAY ÜYESİ OLUNCA HEMEN PARA TRANSFERİ BAŞLADI

T24’ten Asuman Aranca'nın ulaştığı belgeye göre, ilk ödeme Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesinden 1 ay sonra gerçekleşti. Hakbilir’in hesabından Kocaman’a ilk olarak 16 Aralık 2020’de “Kasım Ayı kira bedeli” adı altında 7 bin lira gönderildi. Aynı miktarda ödeme 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran aylarında da aynı açıklama ile yapıldı. Ödemeler 1.5 yıl kesintiye uğradıktan sonra bu kez Aralık 2022’de Kocaman’a yine kira bedeli denilerek bu kez 10 bin lira gönderildi. Böylece Kocaman’a toplamda 52 bin lira para aktarıldı.





BU ÖDEMELER SORULMADI

Dava dosyasında yer alan ifadesine göre Hakbilir’e, kira bedeli denilerek Kocaman’a gönderilen bu ödemeler ise sorulmadı. Fakat kuyumculuktan elde ettiği gelir dışında geliri olup olmadığı sorulan Hakbilir, “kendisinin sahip olduğu taşınmazlardan 30 bin lira kira geliri” olduğunu söyledi. Yine ifadesindeki beyanına göre, 2016 yılında satın aldığı kendi adına kayıtlı meskeninde ikamet eden Hakbilir’in, Kocaman’ın kiracısı olup olmadığı bilinmiyor.