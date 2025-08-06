Skandal patladı, sahte diploma satışında kampanya başladı: İşte yeni ücret!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'sahte diploma' soruşturması Türkiye'nin gündemine otururken, skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Deep Web' üzerinden sahte diploma satışını sürdüren dolandırıcılar, sıradan internet kullanıcılarının erişemediği 'derin ağ' aracılığıyla 'e-Devlet'te görülecek' iddiasıyla diploma, ehliyet ve pasaport satışı gerçekleştirmeye devam ediyor.





Sözcü'nün haberine göre yetkili kişi ve kurumların veri tabanına sızarak sahte belgeler ürettiği ortaya çıkan çeteye yönelik soruşturmada 199 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ilk incelemelerin ardından 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Siyaset, iş dünyası ve medya tarafından da tanınan çok sayıda ismin diplomalarına yönelik tartışmaların başlamasına neden olan skandalın ardından milyonlarca vatandaş, sahte diploma üretim sürecine ilişkin detayları merak ediyor.





SATIŞLAR 'DEEP WEB' ÜZERİNDEN YAPILIYOR

X, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya platformlarında çeşitli hesaplar bulunmasına karşın, sahte diploma satışlarının büyük bölümü sıradan internet kullanıcılarının erişimine kapalı olan ve arama motorları tarafından indekslenmeyen 'derin ağ' üzerinden yapılıyor.





Tor browserı üzerinden erişim sağlanan 'Deep Web' sitelerinde illegal ürünlerin satışı adeta popüler e-ticaret sitelerini andıran bir mekanizma ile yapılmakta. Farklı satıcıların yer aldığı, kullanıcı yorumlarının bulunduğu ve ürün teslimi ile ödemelerin güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla 'escrow' sisteminin uygulandığı platformda, sahte diploma ücreti ise 1000 dolar olarak belirlenmiş durumda.





ÖDEMELER TAKİP EDİLEMEYEN KRİPTO PARA BİRİMİ İLE YAPILIYOR

Suç ürünü olan ürünlerin ticareti ise çoğunlukla dolandırıcılar ve yasa dışı işlerde bulunan kişiler tarafından kullanılan kripto para birimi 'monero' üzerinden yapılmakta.





Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paraların aksine kullanıcılar arasında yapılan monero transferleri iz bırakmıyor ve takip edilemiyor. Bu nedenle suç dünyasında oldukça sık kullanılan monero, hükümetlerin baskısının ardından dünyanın en büyük kripto borsası Binance tarafından 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla liste dışına alınsa da, yaygın olarak kullanımını sürdürüyor.





OPERASYON SONRASI KAMPANYA YAPTILAR

Türk kullanıcılar için oluşturulan ve 'Deep Web' platformunda oldukça popüler hale gelen e-ticaret sitesinde satışa sunulan diploma ilanında yer verilen ifadeler ise okuyanları hayrete düşürecek türden. Normal şartlar altında 1500 dolar üzerinden satışa sunulan diplomalar, Türkiye'yi ayağa kaldıran operasyonun ardından indirime gitti.





Diploma için 1000 dolarlık bir 'monero' bedeli belirlenirken, teslimatın ise ödemenin ardından en geç 30 gün içinde yapılacağı vadediliyor.





Söz konusu satıcının profilinde ise daha önce diploma satışı gerçekleştirdiği çok sayıda kullanıcının 'memnuniyet' yorumları bulunmakta.









Diploma satıcısı tarafından ilanın açıklama kısmında şu ifadelere yer verilmekte:

"Orijinal diploma ile herhangi bir yerde kolayca işyerinizi açın ya da devlet kadrolarına yerleşin.





Türkiye'de zannedilenin aksine diplomalarda denetimler yok denecek kadar azdır. Bazıları fark edilse dahi hiçbir şey yapılamıyor.





Üste örnekleri verilen klon diplomalar olarak tabir edilen sahte diplomaları çoğu kişi basabilir ancak en ufak bir denetimde patlama ihtimaliniz yüksektir.





Verdiğimiz diplomalar kesinlikle klon değildir. İmzasından bandrölüne kadar birebir orijinal diplomalardır.





Üniversitelerin öğrenci bilgi sisteminde, transkriptlerde, yök veritabanında ve e-devlet sorgulamalarında çıkar.





Denetim yapılsa dahi(üniversite, YÖK ya da e-Devlet'te) tarafınız adına hiçbir problem yaşanmayacaktır.





Kısayoldan başarı ve zenginlik için ihtiyaç duyduğunuz tek şey cesarettir."





DİL SINAVI, GRİ PASAPORT VE ÇALINTI ÜRÜNLER DE SATILIYOR

Söz konusu e-ticaret platformunda ise suçun her türlüsüne rastlamak mümkün. Sahte diplomanın yanı sıra onaylı satıcılar tarafından gri pasaport, ehliyet, yabancı dil sınav puanı ayarlama ve çok sayıda çalıntı teknolojik ürünün yarı fiyatına satışı için de ilanlar bulunuyor.