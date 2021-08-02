Samanyolu Haber /Gündem / Skandal skandal üstüne, kiralık helikopterler için uçuş garantisi de verilmiş /02 Ağustos 2021 10:37

Skandal skandal üstüne, kiralık helikopterler için uçuş garantisi de verilmiş

Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanan helikopter için bin 998 saat uçuş garantisi verildiği ortaya çıktı.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türk Hava Kurumu yerine özel bir firmadan kiralanan Mİ-17 helikopterin aynısından Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinde 19 tane bulunduğunu belirtti.

Bakan, bu helikopterlerin yangın söndürme tertibatının bulunduğunu ancak yangınlarda kullanılmadığını söyledi. Bakan şöyle dedi: “Kiralama yapılan helikopterlerden Jandarma'da 19 adet bulunuyor. Hepsi faal ve yangın söndürme tertibatı var. Bu helikopterler şimdi nerede ve niçin kullanılmıyor?

Yangın söndürme helikopterlerinin altına takılan 'bambi bucket'lar da Jandarma'nın depolarında mevcut üstelik. 2005'e kadar yangınlarda kullanılan helikopterler ve teknik personel tecrübesi ile yangınlara müdahale edebilecek bir güce sahip. Bu olanakların hepsi ile Türkiye yangın söndürme filosunu kurabilir, gelenler bunlara eklenebilir” dedi.
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