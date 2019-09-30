Samanyolu Haber /Dünya / Skandal talep: Vatana ihanetten tutuklanmalı /30 Eylül 2019 19:03

Skandal talep: Vatana ihanetten tutuklanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı skandal görüşmenin basına sızmasından sonra Donald Trump hakkındaki tartışmalar giderek büyüyor. Şimdilerde ise Trump için 'vatana ihanet' suçundan yargılanma istemiyle çağrıda bulunuldu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff için ‘vatana ihanetten’ tutuklanma çağrısında bulundu.

Adam Schiff, Trump'ın ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atmış olabileceğini belirterek; Kongre'nin, Trump'ın diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin transkriptini almaya kararlı olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Temsilci Adam Schiff, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin en önemli kısmı hakkında bana ait olmayan, korkunç bir açıklama yaptı ve bunu Kongre'ye ve ABD halkına sesli olarak okudu. Yapılan açıklamanın telefonda söylediklerimle hiçbir alakası yok” ifadelerini kullandı ve Schiff'in ‘vatana ihanetten' tutuklanması çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Skandal talep: Vatana ihanetten tutuklanmalı Sonraki Haber >>

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:15