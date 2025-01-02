Samanyolu Haber /Gündem / Skandal: TRT'nin kaçak yayın yaptığı ortaya çıktı /02 Ocak 2025 15:19

Skandal: TRT'nin kaçak yayın yaptığı ortaya çıktı

RTÜK'ün CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'nin RTÜK'ten lisans almadığını söyledi.

SHABER3.COM

TRT, Tabii isimli çevirimiçi dizi ve film izleme platformu kurdu. Tabii, ücretsiz olarak kullanılsa da reklamsız izleyebilmek için aylık ücret verilmesi gerekiyor.

Yurttaşların vergileri ile finase edilen bir kurumun, paralı olarak yayın yapması da tartışma konusuyken bu sefer dikkat çeken bir iddia geldi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı Tabii'nin kaçak yayın yaptığını açıkladı.

Halktv'de yer alan habere göre Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından şunları ifade etti:

"TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor!

Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor!

Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor.

Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor.

Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok.

RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor."

Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!
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