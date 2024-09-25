Skandal üstüne skandal: Suç makinası elini kolunu sallayarak dolaşmış

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Polis katili Yunus Emre Geçti'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçti'nin dosyasında 'kasten yaralama', 'gasp', 'cinsel taciz', 'yağma', mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçları bulunuyor.







NTV'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. Zanlının bir dosyasında hükmün açıklamasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.





İMZAYA GİTMEMİŞ

'Kasten yaralama' suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşamba günleri imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.





POLİS HABER VERMEMİŞ

Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade etti.