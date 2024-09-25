Samanyolu Haber /Gündem / Skandal üstüne skandal: Suç makinası elini kolunu sallayarak dolaşmış /25 Eylül 2024 10:30

Skandal üstüne skandal: Suç makinası elini kolunu sallayarak dolaşmış

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin suç kaydı kabarık çıktı. Devam eden 5 davasıyla birlikte haftada iki kere imzaya gitmesi gereken Geçti'nin bu adli kontrol şartını yerine getirmediği ortaya çıktı. Öte yandan Polisin de bu ihlali savcılığa bildirmediği öğrenildi.

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Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Polis katili Yunus Emre Geçti'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçti'nin dosyasında 'kasten yaralama', 'gasp', 'cinsel taciz', 'yağma', mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçları bulunuyor.

NTV'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. Zanlının bir dosyasında hükmün açıklamasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

İMZAYA GİTMEMİŞ
'Kasten yaralama' suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşamba günleri imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

POLİS HABER VERMEMİŞ
Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade etti.
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