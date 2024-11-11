Skandal; Yargıtay, ‘Melek İpek’ kararında resmen suç uydurmuş!

Akın İpek’in sosyal medya hesabından paylaştığı onama kararına göre Yargıtay, resmen suç uydurmuş ve olmayan ‘suçları’ sanki varmış gibi kabul etmiş. Örneğin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onama kararında, “Yurt dışına sermaye kaçırmak amacıyla da örtülü kazanç transferlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.” deniliyor. Halbu ki MASAK’ın resmi raporunda, “Transfer işlemlerinde takip edilemeyen, yasal olmayan veya şüpheli bir hesap hareketi tespit edilmemiştir.” ifadeleri kullanılıyor.





TR724'ün haberine göre Akın İpek, konuyla ilgili paylaşımında, “Yargı kararı, yargı kararı diyorsunuz! Bakın Yargıtay 3. Ceza Dairesi nasıl onamış kararı! İnsan Allah’tan (cc) korkar! Böyle bir şey olabilir mi? Düpedüz iftira bu…” diyerek duruma tepki gösteriyor.





İşte Yargıtay’ın ‘uydurduğu’ ancak aslında olmayan suçlar;





YARGITAY KARARI GEREKÇESİ: “Şirket satın alma ve mevcut şirketlerin sermayesini artırma sürecinde şirketlere kaynağı bilinmeyen büyük meblağlar aktarıldı”.





Fakat, MASAK RAPORU diyor ki: Şirketlerde kaynağı ticari işlemlerle açıklanamayan herhangi bir nakit girişine rastlanmamıştır. (Masak, Nihai Rapor No: 1). Şirketlerin sermaye artışlarının net karları ile finanse edildiği, kaynağı şüpheli bir varlık, gelir veya nakit aktarımına rastlanmadığı tespit edilmiştir. (Masak, nihai rapor No. 1).





YARGITAY KARARI GEREKÇESİ: “Şirketlerin özkaynaklarının belirli bir kısmının açıklanamaması, dış kaynaklar… Şirketlerin sermaye büyümesinde “Hayırseverlik” parasının da kullanıldığı değerlendirilmiştir”.





Fakat, MASAK RAPORU diyor ki: “Şirketlere ticari işlemlerle kaynağı açıklanmayan nakit girişi bulunmadığı, sermaye artırımı yapan şirketlerin sermaye artışlarını kendi yasal kaynaklarıyla yaptıkları tespit edilmiştir” (Masak, Nihai Rapor No:1). “2003 yılından bu yana tüm banka hesap İşlemleri incelenmiş olup, yatırılan veya aktarılan tutarların kişisel veya kurumsal yasal kazançlarina ait olduğu tespit edilmiştir” (Masak, Nihai Rapor No.1).





YARGITAY KARARI GEREKÇESİ: “yurt dışına sermaye kaçırmak amacıyla da örtülü kazanç transferlerinin yapıldığı tespit edilmiştir”.





Fakat, MASAK RAPORU diyor ki: “MASAK 4 No’lu Nihai Raporu: Yurtdışına tranfer işlemlerinin kısa vadeli mevduat hesapları olduğu ve tamamının vade sonunda yurtiçi hesaplara döndüğü tespit edilmiştir. Transfer işlemlerinde takip edilemeyen, yasal olmayan veya şüpheli bir hesap hareketi tespit edilmemiştir” (Masak, nihai rapor No. 5).





YARGITAY KARARI GEREKÇESİ: “Raporlarda şirketlerin işleyişine ilişkin birçok şüpheli işlem ve eylemin tespit edilmesi”





Fakat, MASAK RAPORU diyor ki: Şirketlerin işleyişine ilişkin yasal olmayan veya herhangi bir şüpheli işlem tespit edilmemiştir” (Masak, Nihai Rapor No:1)





Yapılan sözde yargılamada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Melek İpek, Yargıtay’ın kararı onaması sonrası dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Melek İpek’in yaşına bağlı hastalıkları bulunuyor. Melek İpek’in oğlu Tekin İpek de yaklaşık 8 yıldır tutuklu.