Skandal: Yüzlerce kişi üniversitelerden sahte diploma alıp kamu kurumlarına yerleşti

Gazeteci ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.







Murat Ağırel, Halk TV'de katıldığı programda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 11 kişinin sahte diploma aldığını açıkladı. Dolandırıcılığın, üniversitelerin kullandığı Prolis sistemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.





Dark Web üzerinden sahte diplomaların satışa sunulduğunu dile getiren Ağırel, devlet garantili diploma ilanlarının çoğunlukla dolandırıcılık olduğunu vurguladı. Bu ilanların bazı kamu kurumlarında bile geçerli görüldüğünü söyledi.





184 KİŞİLİK SAHTE DİPLOMA İDDİASI

Ağırel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sahte diploma alan kişi sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu öne sürdü. 184 kişilik bir listeye ulaştığını belirtti ve bu kişilerin sahte diploma ile devlet kurumlarında çalıştığını ifade etti.





ÖLÜM SONRASI DİPLOMA DÜZENLEMESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sahte diploma sürecinin detaylarını paylaşan Ağırel, vefat eden öğrencilerin bilgileri kullanılarak diplomaların sisteme eklendiğini açıkladı. Üniversitenin öğrenci işlerinde çalışan bir kişinin bilgileri sisteme girerek, sahte diplomaların üretildiği belirtildi.





SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Bakırköy Savcılığı tarafından 2024/197.000 numaralı soruşturmanın başlatıldığını aktaran Ağırel, sahte diploma alan kişiler hakkında adli süreçlerin başladığını dile getirdi. Ayrıca, sahte diplomaların sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde değil, başka üniversitelerde de yaygın olduğunu ifade etti.





DİĞER ÜNİVERSİTELER DE İNCELENİYOR

Ağırel, özellikle Anadolu’daki bazı vakıf ve devlet üniversitelerinde benzer dolandırıcılıkların gerçekleştiğini iddia etti. Bu üniversitelerin kullandığı Prolis sisteminin dışarıdan müdahale edilmediğini, şebekenin üniversite içinden yönetildiğini belirtti.





BANKALAR VE DİĞER KURUMLAR UYARILDI

Ağırel, sahte diploma sorununun yalnızca üniversitelerle sınırlı kalmadığını, dolandırıcıların kimlik avcılığı ve banka dolandırıcılığı gibi diğer alanlarda da aktif olduğunu vurguladı. Bu tür olaylara karşı yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.