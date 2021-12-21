Skandala ses çıkarmayan Fatma Şahin üzerine bir de basın çalışanını azarlamış

Görevinden istifa eden Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın tokat attığı İHA çalışanı Ahmet Demir olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.







Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yayın sonrası kendilerini belediye çalışanı sanarak azarladığını, ancak yapılan izahtan sonra özür dilediğini söyledi.





“TOKATLA SARSILDIM”





Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Demir şunları anlattı:





”Muharrem Sarıkaya yayın öncesi bizim hazırladığımız cihaz yerine Habertürk rejisi ile şahsi cep telefonundan bağlanmak istedi. Bir süre sonra da cep telefonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle merkezle bağlantı problemi yaşamaya başladı. Ben yayın devam etsin diye yeniden kendi cihazımızı vermeye çalışıyordum. Bir anda nereden geldiğini anlamadığım tokat darbesi ile sarsıldım. Olayın ‘yayın stresi’ ile filan ilgisi yok. Sol kolu ile itse vesaire bir noktaya kadar anlarım. Sarıkaya sağ eli ile bana tokat attı. Ben hiçbir hatamız, kusurumuz olmamasına rağmen sadece yardım etmeye çalışıyordum” dedi.





“4 GÜN İÇİNDE YALNIZCA 3 SAAT UYUYABİLDİM”





Demir, “Aldığım darbe ile sendeledim. Yüzümü tutarak başımı önüme eğdim ve kamera arkasına geçip yayına devam ettim. Başımı saatlerce kaldıramadım. O anı hiç unutmayacağım. Fiziki olanın dışında ruhen yıkıldım. Eve gittim hiç kimse ile konuşamadım. Olayın üzerinden 4 gün geçti ve halen yemek yiyemiyorum. Bu sürede yalnızca 3 saat uyuyabildim.” dedi.





“Muharrem Sarıkaya yayından sonra apar topar olay yerinden ayrıldı. Gittikten 1 saat sonra telefon açıp lakayt bir biçimde ‘gel konuşalım’ gibi laflar etti.” diyen Demir, “Ben de ‘yaşınıza hürmeten ve çalıştığım kurum zarar görmesin diye size sizin tarzınızla karşılık vermedim. Ama beni arama ve daha fazla rencide etme’ diyerek telefonu kapattım.





“FATMA HANIM AZARLADI”





Demir, Sarıkaya’nın tokat attığı sırada tepkisiz kalmasıyla eleştirilen Fatma Şahin’in yayın sonrası ekibi azarladığını aktardı.Demir şunları söyledi:





“Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak ‘neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz’ gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi.