Samanyolu Haber /Gündem / Skandalda yeni kabus: Yedirdikleri domuz etinde 'öldüren' ihtimal /10 Ekim 2024 11:57

Skandalda yeni kabus: Yedirdikleri domuz etinde 'öldüren' ihtimal

Köfteci Yusuf başta olmak üzere birçok restoran zincirinin domuz eti kullandığı ortaya çıkarken, o domuz etlerinin de çiftlik hayvanlarından olmadığı öğrenildi. Domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin yetkilisi, restoranların kullandığı domuz etinin yasa dışı olarak avlanan yaban domuzları olduğunu açıkladı. Bu hayvanlarda bulunan bir parazitin de insanlarda ölümcül hastalıklara neden olduğu belirtildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir haftadır liste liste yayımladığı taklit-tağşiş ürünler kullanan işletmeler arasında domuz eti kullanan ünlü restoranlar da çıktı. Bunlardan biri de, ülke genelinde en çok tercih edilen restoran zincirlerinden olan Köfteci Yusuf oldu. Ülke gündemine yerleşen skandalın ardından akıllara gelen bir soru da, çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin dana etinden daha pahalı olmasına rağmen restoranların neden domuz etini tercih ettiği...

Gerçek gündem'de yer alan habere göre 1990’ların başından beri domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan, bu sorunun yanıtını Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'a verdi. Özbahçıvan, bakanlığın listesinde yer alan şirketlerin kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti değil, yaban domuzlar olduğunu açıkladı.

Halit Özbahçıvan "Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Hem böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları" diye konuştu.

Halit Özbahçıvan, yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa olduğunu ve bu piyasanın avcılar tarafından avlanan domuzlarla döndüğünü belirterek, “Bazen avcılar bize bile gelip vurdukları yaban domuzlarını satmaya çalışıyorlar” dedi.

'İNSANLARDA ÖLÜMCÜL HASTALIK YAPABİLİYOR'
Çiftliklerdeki domuzların etleri için özel olarak yetiştirildiğini ve gerekli sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten Özbahçıvan, firmaların kullandığı ucuz yaban domuzu etlerinin ise 'Trişin' adı verilen parazit içerme riski taşıdığını söyledi. Bu parazit domuzlarda herhangi bir hastalık yapmasa da insanlarda ölümcül hastalıklara neden olabiliyor.
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