Skandalda yeni perde: Akın Öztürk'ü bile AKP'ye üye yapmışlar

Bilgileri dışında AKP’ye üye yapılan kişilere ilişkin ilginç ayrıntılara ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre Ankara Sincan’da tutuklu bulunan, 15 Temmuz mağduru, BM’nin derhal bırakılması için çağrı yaptığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Orgeneral Akın Öztürk de bilgisi dışında AKP’ye üye yapılmış.





Hükümlüler AKP’ye Üye Yapılmış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin 1 Nisan’da bir paylaşım yapıp AKP’ye üye yapıldığını duyurması ardından birçok ismin bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Üyeliklerini iptal eden vatandaşlar suç duyurusunda bulunmuştu.





Müyesser Yıldız’ın kişisel web sitesindeki haberine göre; Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan bazı 15 Temmuz mağduru sanık ve hükümlüler de bilgileri dışında AKP Sincan İlçe Teşkilatı’na üye yapıldı.





Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunuldu

2 yıl önce başladığı bildirilen “zorla üyelik” vakaları, ailelerin yaptığı kontroller sonucu tespit edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çok sayıda sanık avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aileler ise “Başımıza daha büyük işler açılmasın” endişesiyle konuyu uzun süre kamuoyuyla paylaşmadı.





Üye Yapılanlar Arasında Orgeneral Akın Öztürk De Var

AKP’ye üye yapılan isimler arasında 15 Temmuz mağduru, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de yer alıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamayan Öztürk’ün, 2023’ten bu yana AKP üyesi olduğu belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu verilerinde oy kullanma hakkı bulunmayan Öztürk’ün, parti üyeliği sistemine nasıl kaydedildiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.