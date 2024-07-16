Samanyolu Haber /Gündem / Skandalda yeni perde: Özel harekat polisleri el öpmek için sıraya girmiş /16 Temmuz 2024 17:04

Skandalda yeni perde: Özel harekat polisleri el öpmek için sıraya girmiş

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Polis Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret ettiği sırada, Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz'in kendisinin elini öpmesi ciddi tepkilere neden olmuştu. Olaya ilişkin çıkan yeni görüntülerde, diğer polislerin de Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya dizilmesi dikkat çekti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Polis Özel Harekât (PÖH) Başkanlığı’na, yanındaki partililerle bir ziyarette bulunmuştu.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’da 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı’na yaptığı ziyarette tepki çeken bir olay yaşanmıştı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, kendisini ziyarete gelen Bahçeli’nin elini öpmüştü. Bu olay ciddi tartışmalara neden olmuştu

Muhalefet cephesinden ve vatandaşlardan bu duruma karşı tepkiler yükselir, kurumun bağımsızlığı sorgulanırken, ziyarete ilişkin yeni görüntüler geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde, özel harekattaki diğer polislerin de Bahçeli’nin elini öpmek için sıraya girdiği görüldü.


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