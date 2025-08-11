Skandalda yeni perde: Sahte pasaportlarla tıp ve hukuk fakültelerine girmişler

Sahte diploma ve sahte e-imza skandallarına bir yenisi daha eklendi.





Gazeteci Murat Ağırel köşesinde "Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı" başlıklı yazısında skandalın ayrıntılarını açıkladı.





Ağırel, "Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı" ifadelerini kullandığı yazısında, "Bir özet geçmem gerekirse sahte pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp fakültesi ve hukuk fakültelerine kayıt olmuşlar" dedi.





"SAHTE PASAPORTLA TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE HUKUK GİBİ BÖLÜMLERE KAYIT YAPTIRILMAKTADIR"

Söz konusu iddialara ilişkin CİMER'e ihbarlar geldiği kaydedilen yazıda şu ifadeler yer aldı:





“Son dönemde, bazı Türk öğrencilerin sahte pasaportlar aracılığıyla ‘uluslararası öğrenci’ statüsü kazanarak üniversitelerimize başvuruda bulunduklarına ve bu başvuruların onaylanarak kayda alındığına dair ciddi ve endişe verici bilgilere ulaşılmıştır. Sahte pasaportlarla yapılan bu başvurular sonucunda, öğrenciler uluslararası öğrenci kontenjanlarından faydalanarak tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi stratejik ve yüksek puan gerektiren bölümlere haksız bir şekilde kayıt yaptırmaktadırlar. Bu süreçte, üniversitelerin uluslararası ofis birimlerinde görevli bazı müdürlerin de bahsi geçen sahte başvurulara göz yumduğu, hatta işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik adımlar attığı iddia edilmektedir. Bu durumun, ülkemizin hukuki ve milli güvenlik unsurlarını koruma yükümlülüğü çerçevesinde detaylıca incelenmesi ve gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”





Şikâyetçi ihbar ekinde de sahte olduğunu belirttiği pasaportları sunuyor. Bu ihbar üzerine CİMER konuyu hemen ilgili kuruma iletiyor. İlk olarak İçişleri Bakanlığı sonrasında Dışişleri Bakanlığı’na sevk ediliyor ihbar. Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü “CİMER başvurusunda belirtilen yabancılar hakkında GöçNet sistem incelemesinde yabancılar hakkında herhangi bir yasal giriş/çıkış ve aktif ikamet izinleri bulunmadığı anlaşılmıştır” yanıtı veriyor. Bakın üniversiteye kayıt yaptırmak için şu ülkenin vatandaşıyım diye pasaportunu verip başvuran şahısların yasal giriş/ çıkış kayıtları yokmuş. Onlar da “Söz konusu yabancıların öğrencilik kayıtları hakkındaki talebin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirmesi için başvurunun ilgili kuruma sevki görülmüştür” diyerek YÖK Başkanlığına sevk etmişler.





Devreye 12. ayda Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü girmiş ve “Çalışmalar sürüyor” diye sisteme işlenmiş.





"TESPİT EDEN ÜNİVERSİTELER KAYITLARI SİLMİŞ"

CİMER’e üniversitelerin verdiği yanıtlar gelmiş.





Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, gerekli belgeleri süresinde teslim etmeyen öğrencilerin kayıtlarının silindiğini ve usulsüzlük durumunda yasal süreç başlattıklarını da ekliyor.





Sonrasında ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi özetle şöyle cevap vermiş: “Pasaport bilgileri paylaşılan kişilerden bir kişinin 01.09.2020 tarihinde üniversitemize gelişi, okul öncesi öğretmenliği ve kamu yönetimi (İÖ) bölümü lisans %100 İngilizce lisans programına kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir. 21.12.2024 tarihinde kendi isteği ile Üniversitemizden kaydını sildirdiği belirlenmiştir.”





Doğuş Üniversitesi de cevap vermiş: “Başvurunuzdaki iddialarınızın tarafımızca kabul edilemeyeceği, üniversitemiz tarafından yasal düzenlemelere aykırı işlem tesis edilmediği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.”





İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ise şöyle cevap vermiş: “...xxxxxxx T.C. kimlik numaralı Enes A. isimli öğrenci 06.12.2021 tarihinde tıp fakültesi bölümüne yurtdışından kabul edilen öğrenci kontenjanından faydalanarak kaydını yaptırmıştır. 23.09.2022 tarihinde yönetim kurulu kararı gereğince kaydı silinmiştir.”