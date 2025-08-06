Skandalda yeni perde: Siber güvenlik başkanlığı 8 aydır boş, düşünülen isim ise manidar!

Yetkin Report'tan Murat Yetkin'in yazısına göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 8 Ocak 2025’te kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’na bugüne kadar herhangi bir başkan ataması yapılmadığı ortaya çıktı. Resmi Gazete’de atamaya ilişkin bir karar yer almazken, resmi kaynaklar da atama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.





SAHTE BELGELERLE İLGİLİ SORUŞTURMADA 197 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte e-imzalar ve resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 197 kişinin gözaltına alındığını, 27’sinin tutuklandığını, 150’sinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.





Ankara merkezli soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi e-imza sağlayıcı firmaların yanı sıra kamu kurumlarının sistemlerinde kullanılan bazı şifreleme ve kimlik doğrulama süreçlerinin de mercek altına alındığı bildirildi.





SAHTE DİPLOMALAR VE SÜRÜCÜ BELGELERİ HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 sahte lise diploması, 57 sahte üniversite diploması ve 108 sahte sürücü belgesi tespit edildi. Savcılık dosyasına göre, belgelerin üretiminde sahte e-imzalar ve yetkisiz erişim yöntemleri kullanıldı.









Şebekenin başında daha önce KPSS sahteciliği nedeniyle ceza alan Ziya Kadiroğlu isimli kişinin bulunduğu, bazı üyelerin ise uyuşturucu suçları nedeniyle sabıkalı olduğu öğrenildi. Şebekenin bazı kamu personeli hakkında da sahte kimlik belgeleri düzenlediği iddia ediliyor.





BTK BAŞKANI'NIN E-İMZASI DA TAKLİT EDİLMİŞ

Soruşturmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun da sahte e-imzasının oluşturulduğu tespit edildi. Bu durum, sistemin en üst güvenlik seviyesinde dahi açıklar bulunduğunu gösterdi.





3,9 MİLYAR TL BANKA, 2 MİLYAR TL KRİPTO İŞLEM HACMİ

İçişleri Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, yasa dışı bahis gelirlerinin izini süren güvenlik birimleri, paranın 159 hesapçı, 31 ara kasa ve 20 üst kasa üzerinden transfer edildiğini belirledi. Suç organizasyonunun yöneticisi olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.





2022-2025 arasında bu kişilere ait banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar 44 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Böylece toplam işlem hacminin 6 milyar 33 milyon TL olduğu bildirildi.









BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

AK Parti’ye yakın kaynaklara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı için iki isim ön plana çıkıyor. Bu isimler Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç.