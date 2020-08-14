Samanyolu Haber /Gündem / Skandalı açığa çıkaran hekime soruşturma! /14 Ağustos 2020 12:57

Skandalı açığa çıkaran hekime soruşturma!

Kırklareli Valiliği, "İşçilerin mesaiye devam etmesi için pozitif çıkan test numuneleri imha edildi." diyerek insan hayatı ile oynandığını ortaya çıkaran aile hekimi hakkında soruşturma başlattı!

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Kırklareli’nde bir aile hekimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında olması gereken iki hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir işyerinde de benzer uygulamanın yapıldığını iddia etti. 

Aile hekimi, üretimin durmaması için fabrikada çalışan işçilerden test için alınan numunelerin imha edildiğini söyledi. Kırklareli Valiliği "güvensiz algı oluşturmaya" çalışan aile hekimi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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