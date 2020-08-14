Skandalı açığa çıkaran hekime soruşturma!

Kırklareli’nde bir aile hekimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında olması gereken iki hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir işyerinde de benzer uygulamanın yapıldığını iddia etti.





Aile hekimi, üretimin durmaması için fabrikada çalışan işçilerden test için alınan numunelerin imha edildiğini söyledi. Kırklareli Valiliği "güvensiz algı oluşturmaya" çalışan aile hekimi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.





HEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA





Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.