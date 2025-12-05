Skandalın belgesi de çıktı: ESK Başkanı Taylan köşeyi dönüyor, vatandaş et yiyemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın et ithalatında “çıkar çatışması ve yolsuzluk” iddialarını gündeme getiren bir belge daha paylaştı.





Ticari İlişkisi Olmadığını Öne Sürmüştü

Adem’in paylaştığı belgeye göre Taylan’ın ortağı olduğu şirketle ESK arasında 2 başlık ithalat sözleşmesine imza atıldı. Adem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





“Daha önce Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Taylan bu ortaklığı kabul etmiş ancak Türkiye ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını söyleyerek gerçeği gizlemeye çalışmıştı. Bugün açıkladığımız yeni belge ise bütün bu inkârları boşa çıkaran, Et ve Süt Kurumu ile ortağı olduğu yabancı şirket arasında imzalanmış ithalat sözleşmesini açıkça ortaya koyan resmî bir dokümandır.





Belgede Taylan’ın İmzası Bulunuyor

Bugün ortaya koyduğumuz resmî sözleşme, hem Genel Müdür’ün hem de Bakan’ın bu açıklamalarını çöp sepetine göndermektedir. Et ve Süt Kurumu ile Mücahid Taylan’ın ortağı olduğu Macaristan’daki şirket arasında elimizdeki belge, Et ve Süt Kurumu ile Macaristan merkezli Green Farm & Trade Kft arasında yapılan 2 bin adet besilik sığır ithalatı sözleşmesidir. Ve bu sözleşmede satıcı firma adına bizzat Mücahid Taylan’ın imzası bulunmaktadır. Sözleşme; ithal edilecek hayvan sayısını, nakliye ve sigorta şartlarını, teslim programını, canlı ağırlık, ödeme ve kalite kriterlerini, teslim koşullarını ve tüm ticari hükümleri tek tek düzenlemektedir. Bu, ‘niyet belgesi’ değildir. Bu, ‘ön anlaşma’ değildir. Bu, Et ve Süt Kurumu ile Taylan’ın şirketi arasında yapılmış tam teşekküllü bir ithalat sözleşmesidir.”





Cumhurbaşkanına Çağrı Yaptı: Bu Yapıya Dur Deyin

“Bakanlığın ve Genel Müdür’ün ‘ticaret yok’, ‘hiçbir bağlantı yok’ savunmaları bugün itibarıyla hükümsüzdür” diyen Adem “Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrım açık ve nettir: Bu ahtapot yapısına dur deyin. Et ve Süt Kurumu, Türkiye’nin et ve hayvancılık politikalarının bel kemiğidir. Bu kurumun başındaki kişi, aynı sektörde kendi ticari çıkarları bulunan bir şirketle sözleşme yapmışsa, bu artık sadece bir ‘etik skandal’ değil; kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği bir kara düzendir. Tarım Bakanı sinmiş ve susmuştur. Genel Müdür utanmadan koltuğunu korumaktadır. Ama gerçekler ortaya çıkmıştır. Bugün bu yapılanı görmezden gelen herkes sorumludur. Çiftçinin, besicinin, üreticinin alın teri gasp edilmiştir.