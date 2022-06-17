Samanyolu Haber /Gündem / Skandalın böylesi: MHP'lilere operasyonu Bahçeli'ye önceden haber vermişler /17 Haziran 2022 15:50

Skandalın böylesi: MHP'lilere operasyonu Bahçeli'ye önceden haber vermişler

Dün görevden alınan MHP Diyarbakır İl Yönetimi’ne bugün “usulsüzlük” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla polis tarafından operasyon düzenlendi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,dün; sosyal medya hesabından, “MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Yalçın’ın bu açıklamasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. ‘tigrishaber’ internet sitesinin haberine göre; MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can; Kayaalp başkanlığından önceki MHP Diyarbakır yöneticileri ile birlikte, salı günü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a görüştüklerini ve Kayaalp yönetimi hakkında dosya sunduklarını aktardı.

DOSYAYI SUNDUKTAN SONRA BAHÇELİ TALİMAT VERMİŞ
Can yaptığı açıklamada, “Dosyanın içinde, Diyarbakır’da milleti işe sokmak için ve cezaevindeki mahkumları bırakmak için para aldıkları, vardı. Ülkücülük ve milliyetçilik bu değildir. Buna dayanarak Genel Başkanıma ve Genel Başkan Yardımcıma evrakları sundum” dedi.

Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na da aynı dosyayı sunduklarını ve kendisinin de ifadesinin alındığını belirtti. Can, “Dolandırıcılık ve ahlak masası onları gidip gözaltına aldı” dedi. Can, dosyayı sunmasının ardından Bahçeli’nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.
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