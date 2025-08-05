Skandalın böylesi: Sahte diploma çetesi 'torbacı'yı narkotik başkomiseri yapmış

Türkiye gündemine oturan ve kamuoyunda, "sahte diploma çetesi" olarak bilinen yapının örgüt şeması çözülmeye başladı.





Ankara'da Tuzem Akademi isimli sertifika eğitimleri veren kuruluşla çalışan çeteyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.





ÇETE ÇÖZÜLDÜ

Sözcü'de yer alan habere göre çetenin "akademisi"nin varlığını, çete lideri olarak nitelendirilen Ziya Kadiroğlu'nun elemanı Mıhyeddin Yakışır isimli sanık tarafından savcılara iletildi.





Yakışır, iddianamedeki ifadesinde "Ulus'ta bulunan Tuzem Akademi isimli iş yerinde çok lüks bir şekilde döşenmiş konak şeklinde yapılmış, içerisinde serverlerdan tut, toplantı salonuna kadar her türlü detay düşünülmüş ve işlemler burada devam etmektedir" dedi.





Soruşturma sırasında, Tuzem Akademi'nin sahibi Zeynep Karacan da tutuklandı.





Karacan, çetenin bilgisayar kayıtlarını silme ve yazılım gibi işlerini yürüten, tutuklu sanık Gökay Celal Gülen'e ilişkin şu bilgiyi verdi:





"Gökay Celal Gülen isimli şahıs Tuzem Akademi isimli işyerime defaten geldi, burada yapacağı çalışmalar için kendisine ait olarak 3 masaüstü bilgisayar, 2 adet laptop, birkaç adet yazıcı getirdi, dolaplara bıraktığı ancak benim bakmadığım görmediğim bilgisayarlar da olabilir, Gökay Celal Gülen isimli şahıs bu malzemelerini işyerimin girişin alt katına yerleştirdi, orada bulunan malzemeler Gökay Celal Gülen isimli şahsa aittir, işyerinin giriş katı bana ve ofis çalışanıma ait olan yerdir, üst kat şahsi kullanımlarım için dizayn edilmiştir."





TORBACI KENDİSİNİ BAŞKOMİSER YAPMIŞ!

Onlar TV'nin Youtube kanalında soruşturması devam eden skandala ilişkin konuşan gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, Mıhyeddin Yakışır'ın 29 yaşında, orta okul mezunu ve Adana Seyhan’da uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olduğunu kaydederken; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda başkomiser olan birinin sahte kimlikleriyle e-imzasını çıkarttıklarını açıkladılar.





Kendisini de lise mezunu yapan Yakışır, cebinde Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve daha birçok ismin e-imzasına sahip. İşte Yakışır'ın elindeki e-imzası olan bazı isimler:





YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanı





MEB Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı





Turkcell Yönetim Direktörü





Kahramanmaraş İş Milli Eğitim Müdürü





Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı





ÖRGÜT LİDERİ HSYK SINAVINA JOKER ELEMAN SOKMUŞ!

Gazeteci Timur Soykan, örgüt lideri olarak belirtilen Ziya Kadiroğlu'nun ifadesinde şunları söylediğini kaydetti:





"2010-2016 arasında KPSS çetesi kapsamında örgüt lideri olarak yargılandım. KPSS, ALES, YDS, ÖSS, HSYK sınavında sorularını aldığım ve başkası yerine joker elemanı sınava sokmam iddialarıyla ilgili hakkımda işlem yapıldı" diyen örgüt lideri Kadiroğlu resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı bir dosyada da işlediği suçların kabul edildiği ancak beraat edildiği ortaya çıktı.





EHLİYETTEN 8 ALAN BİRİNİN PUANINI 70 YAPMIŞLAR

Gazeteci Ağırel programda ayrıca, "Ehliyet sınavından kalanların sınavlarını yükseltmişler. Bir tanesi var, Ali diye biri. 8 almış, 70 yapmışlar. Rastgele işaretle daha fazla puan alırsın." dedi.