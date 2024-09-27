Skandallar bitmiyor: Polis katili Yunus Emre Geçti karakoldan nasıl kaçtı?

Daha önce 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde emniyet güçleri tarafından tekrar yakalandı. Geçti ile polisler arasında yaşanan arbedede, zanlı polis memurlarının silahını ele geçirerek polisle çatışmaya girdi.







Çıkan çatışma sonucu, polis memuru Şeyda Yılmaz başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Yılmaz acil olarak ameliyata alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







YUNUS EMRE GEÇTİ NASIL FİRAR ETTİ?

26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti'nin karakoldan firar etmesinin ardından çıkan arbedede polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesine dair ihmaller tartışılmaya devam ediyor.





Gazeteci Tolga Şardan T24'te yayımlanan yazısında Geçti'nin polis karakolundan nasıl firar ettiğini yazdı.





Şardan'ın aktardıkları şöyle:





"Hakkında yapılan GBT sorgulamasıyla suç sicili anlaşılan Geçti, nezarete konuldu. Bir süre sonra Geçti’nin annesi gözaltına alınan oğluyla görüşmek için polis merkezine geldi. Görevli polislere talebini iletti. Polis merkezindeki nöbetçi polisler, annenin ricası üzerine Geçti’yi nezaretten çıkardı. Anne ile oğlu polis merkezinin bahçesinde görüştüler. İşte bu sırada, sabıkalı şüpheli Yunus Emre Geçti, polis merkezinin bahçesinden bir anda kaçarak koşmaya başladı ve izini kaybettirdi.





Anne ile oğlunun polis merkezinin bahçesindeki görüşmesine nöbetçi polis/polisler nezaret etti mi, bilmiyorum. Ancak ‘nezaret edilmiş olsaydı şüpheli Geçti, kısa sürede izini kaybettiremezdi’ diye düşünüyorum.





Sonrasında film koptu.





Şüphelinin annesiyle görüşmesi sırasında firar etmesi, polis merkezinde görevli polisleri hem panikletti hem de alarma geçirdi. Zira nezarethanede olması gereken bir şüphelinin polis merkezinden firarı, polisler açısından ağır görev ihmali. Sonucu, meslekten atılmaya kadar gidebilecek cezası olan durum bu.





Bu sırada, Geçti’nin annesi, oğlunun nereye gitmiş olabileceğini söyledi. Aralarında polis memuresi Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu polisler, ekipler halinde firarinin peşine düştü. Firariyi yakalamak için harekete geçen polislerin kendi can güvenliklerini sağlamadan, “Yaradan’a kuvvet” operasyona girmeleri, acıyla tamamlanan süreç oldu.





Sonrası malum…"