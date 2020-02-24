Samanyolu Haber /Gündem / Sky News Arabia'nın 'Libya'da 16 şehit' haberi doğru mu? /24 Şubat 2020 11:41

Sky News Arabia'nın 'Libya'da 16 şehit' haberi doğru mu?

Sky News Arabia televizyonu, Libya'nın başkenti Trablus'ta 16 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun şehit edildiğine dair bir iddiayı haberleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli kanal, General Halife Hafter'e bağlı güçlere dayandırdığı haberinde, çıkan çatışmalarda 100 Suriyeli savaşçının da hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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Reuters’a konuşan bir Türk güvenlik kaynağı ise bu iddianın doğru olmadığını belirtti ancak resmi açıklama yapılmadı.

Geçen hafta başında Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi, Suriyeli militanları ülkeye yığmak için fırsat olarak kullandığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü İzmir’de otoyol açılışındaki konuşmasında ‘birkaç tane şehit verildiğini’ açıklayıp şöyle konuşmuştu: 

“Gayri meşru, ücretli, lejyoner (Halife) Hafter’e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.”


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