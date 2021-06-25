Skype'ın fişi çekiliyor mu?

Windows 11 etkinliğinde duyurulan Microsoft Team entegrasyonu, Skype’ın fişini çekebilir. Yılların eskitemediği iletişim programı, yakın gelecekte tarihe karışabilir.







Windows 10’da yüklü gelen ve yıllar önce MSN’in yerini alan Skype, tarihe karışabilir. Son Windows etkinliğinde Windows 11 ile yüklü geleceği tanıtılan Microsoft Teams uygulaması, Skype’ın yerini alacak gibi görünüyor.





Özellikle 2000’li yılların başında oldukça popüler olan MSN’in yerini alan Skype, 17 yıl önce kullanılmaya başlanmıştı. Fakat son zamanlarda internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabilen uygulamalar çoğalınca Skype iyice unutulmaya başlamıştı.





Microsoft etkinliğinde özellikle vurgulanan özelliklerden biri Microsoft Teams’in Windows 11 ile olan entegrasyonu oldu. Skype ile Windows 10’un entegrasyonu da yine aynı şekilde tanıtılmıştı. Bu da akıllara “Acaba Microsoft Teams Skype’ın yerini mi alacak?” sorusunu getiriyor. Bu konuda henüz resmî bir açıklama olmamasına rağmen, çoğu insan bugünkü tanıtımdan sonra Skype’ın devrinin kapandığını düşünüyor.





Microsoft’un açıklamasına göre Microsoft Teams uygulaması Windows 11 ile kurulu gelecek ve tam senkronize bir şekilde çalışacak. Ancak Skype uygulamasını kullanmak isteyenler de uygulamayı yeni Microsoft mağazasından indirebilecek.





Özellikle Skype uygulamasını iş amaçlı kullananlar için tasarlanan Skype for Business, Microsoft Teams’in çıkışı ile unutulan bir uygulama olmuştu. İleriki dönemlerde Windows 11’in çıkışı ile Skype for Business ve Skype uygulamalarının tamamen fişinin çekileceği haberlerini duyabiliriz.





Bununla birlikte bu yıl başında ortaya çıkan Skype Meet Now sistemi, Microsoft’un Skype’ı sevdirmek için son hamlesiydi. İleriki dönemlerde Microsoft Teams için benzer bir uygulama tanıtabilir.